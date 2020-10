Hiram Peón: La propaganda política que nos espera

Fuente: Cortesía

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer a un excelente creador de ideas, Andrés Jorge, el me ayudó a entender cómo se pueden transformar las ideas en historias.

Andrés Jorge ha navegado el mundo asesorando y participando en el lanzamiento de decenas de medios impresos y digitales en México, España y América Latina.

Con su apoyo tuve oportunidad de entender que las ideas por muy poderosas que sean no sirven de nada si no se comunican adecuadamente.

Por ejemplo es bastante obvio que los comentarios de los padres, papá y mamá, son determinantes para formar la personalidad de sus hijos y que hasta los siete años, aproximadamente, sus comentarios son como leyes en el cerebro del niño.

Esos mensajes por simples que sean, dejan una marca en la conducta.

En los meses que están por venir seremos como niños de nuevo. Nos van a bombardear de mensajes que apelarán justamente a esto, utilizarán las reglas que nos dejaron en la mente para anclar mensajes que vuelquen nuestra preferencia por ciertas características de los candidatos.

Nos mostrarán con imágenes la belleza y elegancia de los candidatos, para volverlos deseables, no solo por cómo se ven, sino por cómo se comportan.

Nos contarán historias que no sabremos si son reales o están alteradas para que se parezcan al ideal que existe en nuestra mente.

Ya podemos ver ejemplos de esto: de pronto un aspirante aparece, junto con un equipo de voluntarios jóvenes, pintando un mural para “reconocer el trabajo del personal de salud”, eso fue lo que comentó a los medios el protagonista de esta historia, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Los mensajes que nos deja implícitos y que caen perfectamente en nuestra mente:

- conoce y entiende a los jóvenes, y es capaz de liderarlos,

- se preocupa por lo que pasa en la vida real,

- es capaz de actuar, junto con la comunidad, para resolver problemas sociales

- conoce los problemas de la comunidad

Así, como en ésta pequeña historia, veremos en los medios todos los días y en todos lados los mismos casos, las mismas historias.

No nos darán tiempo de reflexionar, serán mensajes de impacto inmediato y que apelarán al entendimiento profundo de nuestra mente, las creencias que habitan en nuestro subconsciente, nuestros temores enterrados, nuestros anhelos más deseados, las emociones que nos hacen temblar y que nos llevan a la alegría más irracional.

En la mayoría de los temas nos mostrarán este patrón: mire, ponga atención, así es como está la realidad, fea, difícil, compleja, no importa quien contribuyó con intención, o por inacción, a ello.

No se trata de señalar culpables, solo se trata de que veas lo que está mal.

Ahora viene la solución mágica, si votas por mí, o por mi partido (es el caso de Morena), la situación cambiará de manera dramática para darte, con justicia, lo que mereces, lo que necesitas tu o tu comunidad o tu población.

Ahora vea, note, dese cuenta, sienta, sea testigo, etc. de cómo cambian las cosas.

Este es el Monterrey que merecemos. Este es el San Pedro que todos deseamos. Este es el Nuevo León, pujante e industrial, que somos en nuestros corazones.

Esto es lo que nos espera; se llama propaganda.

Es lo que llevó a Hitler al poder, para crear el Tercer Reich. Históricamente, todos sabemos, que Hitler utilizó el resentimiento, el hartazgo y el miedo.

La propaganda es lo que enamoró a 30 millones de mexicanos para apoyar AMLO, para crear la Cuarta Transformación. Ahora todos sabemos que AMLO utilizó el miedo, el hartazgo y el resentimiento, para llegar al poder.

Que cree Usted, querido lector, cuáles emociones cree que utilizará nuestro diputado Colosio, o qué temores impulsará nuestro presidente municipal Adrián de la Garza, o qué historias nos contará para su reelección, nuestro presidente municipal, el candidato independiente, Miguel Treviño.

¿Con cuáles miedos jugarán? ¿Con el miedo fiscal? ¿Con el miedo de perder nuestras propiedades, o con el miedo a perder más libertades? ¿Con el miedo al caos, a la amenaza del narco? ¿Miedo a la corrupción del pasado y del presente? .

¿Y cómo nos seducirán? Ahora sí cumplirán con la seguridad, ahora si no aumentarán los impuestos, ahora si no autorizarán desarrollos y cambios de uso de suelo en lo obscurito, ahora si vigilarán que los notarios públicos hagan su trabajo, ahora si los regidores no se venderán a los intereses espurios. Ahora si licitarán todos los proyectos y habrá transparencia para todos. Ahora si viviremos en un mundo feliz.

Mantengamos la cabeza fría y el corazón desapegado, para mirar entre líneas lo que nos estarán vendiendo, lo que nos obligarán a “comer”, nos guste o no.

Mantengamos viva la esperanza. Hasta la próxima .

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

Opine usted: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon

