Hiram Peón: La patria es primero

Fuente: Cortesía

En la vida, como en los medios de comunicación, tener una agenda lo es todo. Cada día, al despertar sino es que desde la noche anterior, definimos lo que haremos. Estas actividades programadas, las que sean, guían nuestra atención y conducta.

Algunas almas santas no requieren tener claro el plan del día siguiente para dormir en paz y de corridito hasta el amanecer. Viven el día a día, han aprendido a reconocer qué cosas tienen importancia y cuáles no, por ejemplo, para ellos, tal vez el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y todo lo que diga no tiene relevancia, porque México seguirá y el pequeño dictadorcito tabasqueño se irá, tendrá que dejar el puesto, algún día, y como todos los habitantes del planeta, también morirá.

Como dijo James Douglas, mejor conocido en el mundo del Rock and Roll como Jim Morrison, “Nadie sale vivo de aquí”. También dijo: “Quien controla los medios de comunicación, controla las mentes”, pudiera ser que algo le supiera a Ted Turner, el tykoon del periodismo norteamericano, fundador de la cadena CNN.

El empresario, ese ser humano anormal que crea la riqueza e impulsa el crecimiento de los países, ese tipo de personaje no solo sabe lo que tienen que hacer al día siguiente, sino que también está consciente de lo que tendrá que hacer en los años siguientes. Tener una agenda es vital para mantener la dirección de una empresa, sobre todo en épocas tan turbulentas como las que estamos viviendo ahora. Lo que se conoce como agenda en los medios de comunicación, en el resto de las empresas se conoce como el plan, la visión y la estrategia del negocio.

En la vida diaria de los regiomontanos es equivalente a tener un plan de vida. Cada etapa que se vive tiene un objetivo y una meta, lo importante es darse cuenta de cuando es el momento de cambiar el objetivo y reducir, diversificar o ampliar la meta.

La casa que se construyó para mantener unida a la familia puede no ser la mejor opción cuando entramos en la etapa de “nido vacío”. Cuando los hijos se han marchado a escribir su propia historia y entonces queda la pareja sola en una casa en la que todos los espacios son demasiado amplios, tanto para vivir como para mantener.

Cuando el último hijo sale de esa casa es entonces el momento de moverse a otro nivel de existencia.

En esta misma situación están los partidos políticos. Tienen que moverse a otro nivel de existencia. Están en una situación de cambio impostergable. Tienen que replantear sus propósitos y tienen que crear una “oferta” creíble honesta y alcanzable. Una propuesta que demuestre que saben cuáles son los problemas estructurales y de fondo, para el corto y mediano plazo y que también señalen cómo van a resolverlos, en otras palabras saber qué es lo que quiere la gente.

En 1789 se firmó la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, hace 231 años. En su artículo 2do. dice: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Este documento fue la base de la Revolución Francesa.

Me pregunto cuáles de los partidos políticos mexicanos contempla, en alguno de sus artículos, la conservación de los derechos naturales de los mexicanos, la defensa de su libertad, la protección de su propiedad, su seguridad y la resistencia a la opresión.

¿Cuál libertad? se preguntará usted y es muy válido. Ahora los mexicanos no podemos decirle a la autoridad en que está equivocada sin que se le amenace con sacarlo del país o se violente su reputación.

Desgraciadamente, la clase política, está totalmente perdida, sin liderazgo, sin brújula y sin principios. Todo es superficial, cosmético y de muy corto plazo.

Sino vea usted cómo se remolonea el joven propietario de la marca Colosio, quien con todo desparpajo afirma que no ha decidido a qué puesto aspirar, y su compañero de partido sí ese, el que está más que puesto para la gubernatura, aunque su reputación, alineada al nombre de Samuel García, esté por los suelos. Por otro lado, Morena “se lame los bigotes” sin decidir todavía si adopta como candidata a la ex priista Clara Luz Flores, cuyo único pecado es su marido, o a Tatiana, la hija del Maquío, propietaria de la marca Clouthier, que creó su padre.

Entonces ¿Esas son las opciones que tenemos? ¿Hijos de famosos? ¿Qué han hecho por su patria? ¿Qué principios han defendido? ¿Cómo han demostrado su valor? ¿Cómo han mostrado su honestidad? ¿Cómo han planteado su capacidad? ¿Cómo han expuesto su humildad para escuchar a los más necesitados, o para tratar como iguales a los que se sienten no tan iguales? ¿Cómo se muestran diferentes al mesiánico personaje que habita el Palacio Nacional? Perdón, pero no los veo. Ni los veo diferentes, ni humildes, ni estructurados, capaces quizá, pero sin principios ni valores para la congruencia.

Los partidos están optando por incorporar a sus filas a las personas más atractivas para el electorado, por su popularidad o por los resultados que han obtenido en sus puestos políticos anteriores. Su único propósito es ganar las elecciones y desplazar a Morena del poder.

No hay principios que defender, eso no importa. Se terminó la época en la que la verdad, la honestidad, la valentía ante la opresión, significaba algo. El tiempo en el que los empresarios salían a la calle a exigir sus derechos. Ahora, mientras mordisqueas una costilla, en el celular le muestras a tu mujer lo que es ser un buen macho, y después “regalas tu carro” claro para eso tienes dinero.

Se nos siguen olvidando las palabras de Vicente Guerrero: “la patria es primero”. Esas palabras están escritas con letras de oro en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en el Suprema Corte de Justicia y en el Palacio Nacional. Pero a todos se les olvida, nadie, ni gobernantes, ni aspirantes, las ven.

Es como si los políticos no tuvieran patria.

O quizá ya debiéramos de habernos dado cuenta que ésta habita en sus bolsillos.

Mantengamos la esperanza. ¡Hasta la próxima!.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.