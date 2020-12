Hiram Peón: La navidad que nos espera

Fuente: Cortesía

No sé por dónde empezar. Está a punto de terminar el año 2020 y los resultados que nos deja son deplorables.

Todo lo que tiene que ver con la economía de las familias fue afectado. La salud, un tema que a la mayoría no nos preocupaba, ahora es “el tema”.

La fragilidad de la vida se puso al alcance de la mano. Todos hemos perdido a alguien: un familiar, un amigo, un hijo, una madre, un padre.

Nos dimos cuenta que ajustar nuestro comportamiento a lo que creemos que es bueno, o lo que sabemos que es malo, no determinan nuestra vida. Sino la responsabilidad que tenemos para cuidarnos y cuidar a los demás, lo que vivimos, nuestros propios actos.

También nos dimos cuenta de lo valioso que es el trabajo, tenerlo y conservarlo.

De los políticos nos dimos cuenta que siguen siendo personas desapegadas al dolor y la necesidad ajena, siguen siendo personas que ni siquiera se molestan en mostrar una buena intención. Saben que estamos caminando en la orilla de un despeñadero y siguen defendiendo sus intereses mezquinos.

La solidaridad y el amor por el prójimo es algo rescatable. Todos tratamos de ayudar en lo que podemos. Hay multitud de ejemplos de esa generosidad en la ciudad. Una buena amiga me sugirió escribir un libro que se llame “historias en el metro de monterrey”, por la gran cantidad de hechos generosos y de solidaridad que se viven ahí diariamente.

Lo que no cambia es que los regios seguimos siendo regios. La carnita asada; el fin de semana frente a la tele viendo la Liga Mx o la NFL. El cotilleo de las amigas, ahora por Zoom.

A la clase media no hay manera de pararla. Ni las mañaneras de AMLO detiene la voluntad de la gente de Nuevo León que no deja de jalar y de empujar, que no deja de reclamar y exigir.

Cualquier clase-mediero te comenta y te describe lo que hay que hacer con el pacto fiscal. Cualquiera sabe y te comenta que hay que detener a Morena en Nuevo León. A esta generación no le atemorizan las amenazas de AMLO y rápidamente se ha dado cuenta del juego sucio del gobierno de la 4T.

Nos han etiquetado como un estado “fifi”, un estado que no requiere apoyo y nos trata la federación como una vaca lechera que no hay que dejar de ordeñar, mientras lo permitamos. En nuestras manos está permitir que nos sigan saqueando, ya sabe quiénes son los saqueadores ¿verdad? .

El año se terminará en unos días más, pero ni crea que las cosas cambiarán. Seguirán igual, el Dr. De la O seguirá prolongado la agonía económica y social del estado, dando órdenes sin sustento, para cerrar el comercio y la industria a su gusto.

Ebrard mantendrá cerrada, para los mexicanos, la frontera norte hasta que la gente se manifieste en su contra. O quizá abra la frontera cuando sea conveniente en el proceso electoral del próximo año.

Los regiomontanos evitarán buscar ayuda en los hospitales, porque saben que si van ahí, son candidatos de morir en 14 días.

Por otro lado, los sobrevivientes, los que tuvieron el covid y se atendieron en casa con la ivermectina, el dióxido de cloro, la aspirina de 83 mgs y los medicamentos normales, esos, seguirán aconsejando a sus familiares: primero que no salgan, segundo que se atiendan por su cuenta con el apoyo de un médico particular, y que si sienten algún síntoma se aíslen de inmediato para no arriesgar a sus familiares.

Nos espera un 2021 igual de complicado que este 2020. La diferencia estará en que ya no esperaremos a que nos digan qué hacer y qué no hacer. Ya sabemos que inventan cifras, ya sabemos que siguen las conveniencias políticas de la 4T.

Feliz navidad.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

