Hiram Peón: Historias de Monterrey y sus políticos

A la ciudad solo le pasa lo que le pasa a sus ciudadanos. No podemos separar, ni romper, el hecho de que las cosas por sí mismas no tienen valor si no es en relación con las personas.

San Pedro o Monterrey, solo tienen sentido cuando vemos de cerca lo que le está pasando a la gente, a las personas que ahí viven.

Miles de personas se exponen todos los días al Covid-19, a las inclemencias del tiempo y a las deficiencias del transporte.

Miles de personas circulan, en sus carros o en el transporte colectivo, como borregos, en las rutas trazadas por las autoridades. Esos mismos miles son como la sangre de la ciudad. Mueven la economía, el poder, las emociones y el dolor. Son empleados, pequeños empresarios y burócratas.

Si usted quiere saber lo que verdaderamente pasa, deténgase en una parada de camión y observe a los ladrones arrebatarles a las mujeres sus bolsas y amenazar con navajas a jóvenes y adultos, para quitarles sus celulares.

Simultáneamente podría observar a decenas o centenas de personas que extienden la mano en busca de unas monedas que alivie su hambre y condone su vergüenza: la corte de los milagros de Paris, subsistiendo bajo los puentes y pasos a desnivel de las avenidas de Monterrey.

Si de Monterrey, porque en San Pedro los espantan las autoridades, los corretean los guardias de seguridad, porque afean sus bellas avenidas. Tanto que les costó quitar los cables de luz para que vengan pordioseros a echar a perder la vista de sus calzadas.

Mientras tanto los políticos y candidatos se pelean en las páginas de los periódicos para justificar que, por ejemplo, efectivamente viven en los municipios que quieren gobernar. Y así, gritan “foul árbitro, foul” ¡me están amenazando con ministeriales! “Foul arbitro foul” los vecinos que no me conocen, y me señalan, son pagados por el partido tricolor de Adrián.

Sí, eso pasa en Monterrey.

En San Pedro es un poco distinto. Ahí se pronostican delitos mayores, asaltos y actos vandálicos de inseguridad, con propósitos netamente electorales. Y la respuesta no se hace esperar. El eterno alcalde de San Pedro, que busca su cuarto período, con un poco más de sentido común señala: si Treviño tiene información y pruebas de lo que dice, su obligación como ciudadano es presentar sus datos al fiscal y que el poder Judicial se encargue de investigar y procesar los delitos. Pareciera que no todos los políticos tienen sentido común o sus redactores de historias necesitan leer más.

Las historias se tejen solas.

La realidad y la novela no confluyen, no coinciden. Los políticos siguen desconectados de la gente y la comunidad los ignora.

Equipos de dos o tres personas recorren las colonias buscando adhesiones a tal o cual candidato, ofreciendo arreglar parques o hacer mejoras a tal o cual calle. Como si los ciudadanos no se dieran cuenta que es un fraude, es deshonesto, comprometer lo que es su obligación, a cambio de votos.

Y así, mi barrio tiene calles repavimentadas y los parques tienen equipo para ejercitarse, pero con un retraso de tres años, con el único propósito de reelegirse o de allanarle a su partido el camino a las urnas electorales.

Así estamos. Así vivimos en esta gran ciudad. Ciegos, sordos y mudos, como cantaba Shakira.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.