Hiram Peón: Falta de energía o incapacidad para gobernar

La burocracia es en si la organización del trabajo en base a jerarquías, procedimientos centralizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo.

El término fue utilizado, por primera vez, antes de la revolución francesa por Jean-Claude Marie Vicent de Gournay, gran impulsor de las ideas que formaron el liberalismo económico.

Cientos de años después (1921-1922) el sociólogo alemán Max Weber, impulsor del estudio moderno de la ciencia política y de la administración pública, lo define como un sistema de gobierno o control legal.

Para concluir la burocracia es lo que hace funcionar al gobierno, en los países civilizados. Es a tal grado importante que el gobierno de un país puede operar eficientemente sin la clase política.

Una de las características del cuerpo burocrático es que se forma por expertos en su especialidad y sus funciones se ejecutan buscando, por encima de la política, la efectividad de las acciones de gobierno. El directivo y ejecutivo basan su misión en hacer cumplir con eficiencia los propósitos del área del que son responsables. Los funcionarios no son dueños de los recursos que manejan pero son responsables de su eficiente aplicación. Su lealtad es al correcto desempeño de sus funciones.

Estas razones y fundamentos permitieron que tuviéramos décadas de gobiernos del PRI en los que la burocracia, no el sistema político, mantuvo el crecimiento del país y la economía.

De hecho cuando el PAN logra la fortaleza suficiente para aspirar a la presidencia de la república, con Fox, la gran pregunta que nos hacíamos los mexicanos era: ¿Tendrá el Pan, el cuerpo político suficiente, las personas adecuadas, para asumir la dirección de los distintas secretarías y organismos descentralizados e instituciones, que permiten gobernar este país?

Esta duda detuvo la mano de muchos votantes que no creían que la alternancia del poder fuera algo bueno para México. Esto se superó pero no porque Fox tuviera los cuadros directivos para gobernar, se superó porque México tenía un sistema burocrático que podía mantener operando el país. Después de Fox vino la elección de Calderón y ya no se tuvieron dudas sobre ese tema. El país contaba con instituciones que podían mantener el funcionamiento y el curso del país.

Esta confianza en las instituciones también jugó un papel relevante en la elección de López Obrador. El electorado confió en que el cambio de partido en el poder no alteraría el funcionamiento del país, pues contábamos con instituciones sólidas y preparadas.

No es fácil reconocer que nos equivocamos. La alternancia en el poder es algo bueno para México. Entregarle todo el poder a un solo partido NO LO ES.

El gobierno de López Obrador ha destruido sistemáticamente la estructura de operación de México y ha construido un sistema autocrático. Substituyendo a las cabezas eficientes de gobierno por inexpertos que no responden con lealtad a la función, sino que responden con lealtad al mitómano que gobierna.

Una prueba más, de este desorden en el gobierno, de esta incapacidad para gobernar, son los cortes de energía que hemos sufrido en todo el país en los pasados días.

Sabemos que el gas que le compramos a Texas es lo que permite mantener funcionando los generados de energía, sin gas no hay energía.

No se compraron futuros, no se previó, como cada año se hace negociar los precios picos de gas para asegurar el abastecimiento.

La lealtad de Bartlet y de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no está con el país.

La CFE decidió no pagar los precios altos del gas. Esto provocó el apagón en el norte del país este lunes. Así lo informaron directivos del grupo Midstream Oil & NGL de IHS Market.

Es incapacidad, es negligencia. ¿Quién se hará responsable de esta decisión? ¿Quién pagará los miles de millones de pérdidas económicas que tuvo el país en estos tres días de cortes de energía?.

Quien consolará a los deudos de todas las personas que murieron de frio y de falta de energía en hospitales y clínicas. Es incapacidad para gobernar, es negligencia.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

