Hiram Peón: Es la educación, la culpa la tiene la educación

Fuente: Cortesía

He tenido la fortuna de colaborar, en distintas épocas, con los organismos del sector privado de Monterrey, por mencionar algunos, la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), la CAINTRA y la COPARMEX y desde que me acuerdo, en el gremio de los empresarios y emprendedores, siempre hemos sabido que el principal problema de México es la educación. Resolver este problema significa cambiar todo en nuestro país.

Con el paso del tiempo este, que fue el principal objetivo de los empresarios mexicanos, empezó a cambiar para estar peor.

La unificación del sindicalismo magisterial se dio en la década de los cuarentas, específicamente en 1944 y de ahí surgió un sindicalismo unificador, fuerte, progobiernista, un sindicalismo charro. Para 1972 surge un movimiento impulsado por el propio presidente de la república, Luis Echeverría, quien sienta en la silla sindical al líder de Vanguardia Revolucionaria, Carlos Jonguitud Barrios.

El gusto le dura 17 años, hasta 1989, cuando es substituido por la eterna maestra Elba Esther Gordillo.

En el siguiente congreso, de 1990, se ratifica a la maestra y se inicia la modernización del sistema educativo, a través de distintos programas y pactos, como lo fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

La “modernización” siempre ha sido la bandera de la Presidencia de la República, de la SEP y de los movimientos sindicalistas, a través de tres ejes: reorganización del sistema educativo; reformulación de los contenidos y materiales educativos y la revaloración de la función magisterial.

Con la política y el sindicato en manos de Elba Esther entramos en distintos períodos de cambios y ajustes políticos que llevan al caos que ya todos conocemos en Chiapas, Oaxaca y la descentralización del presupuesto federal para dejarlo en manos de los estados.

Sin embargo la realidad es otra y la hemos visto una y otra vez.

El sindicalismo de la educación fue y seguirá siendo la herramienta política más eficaz para controlar la votación de la población de manera masiva.

Los maestros eran los “influencers” políticos, la diferencia era que si enseñaban y se hacían responsables del aprendizaje de los jóvenes. Los padres de familia sabían que el comportamiento social de sus hijos era su responsabilidad, no de los maestros, y así lo asumían.

Hoy la educación ha tenido muchos cambios y enfrenta nuevos retos.

Maestros mal pagados, sin reconocimiento social, infiltrados por líderes de corte anarquista, atomizados en regiones con intereses partidistas, carentes de vocación, mal preparados.

A eso le tendremos que agregar una nueva sociedad que renuncia a su derecho y responsabilidad de educar a sus hijos.

Los padres de ahora le exigen al gobierno que sean los maestros los responsables de la educación, pero además vuelven intocables a los jóvenes. Convierten a los maestros en el valladar donde se depositan las culpas de la mala educación de las nuevas generaciones.

La educación sigue siendo el principal problema de México. Si ahorita vivimos crisis de corte económico, seguridad y salud, resolver esos problemas no cambiará a México.

Resolver el problema de la educación, sí.

Hemos perdido de vista cual es la solución del país, entre tantos temas que funcionan como distractores, no hemos visto lo más obvio. ¡El problema sigue siendo la educación!

En lo inmediato tenemos a más de 442 mil alumnos inscritos en escuelas de gobierno en educación básica, para el período 2020 en Nuevo León, que están tomando educación a distancia y sabe que, los maestros no están preparados para dar educación a distancia.

No digo que no sepan los programas, lo que digo es que no están preparados para manejar la tecnología, el software y el hardware.

Eso también tendrán que aprenderlo, con la ayuda de los padres de familia, y desde luego tendremos una generación más de jóvenes medianamente preparados.

No perdamos la esperanza. Hasta la próxima.

