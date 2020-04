Hiram Peón: El miedo global

Fuente: Cortesía

Tengo casi un mes de cuarentena voluntaria, de la primera semana de marzo a la primera semana de abril. Durante este tiempo tuve muchas oportunidades para hacer lo que había estado posponiendo, por ejemplo, sacar del hogar las cosas que no utilizo y esto me resultó muy fácil; me pregunté, si no lo has usado en las pasados seis meses, no lo necesitas. Con esa sencilla regla ya resolví el 60 por ciento del problema de espacio mal utilizado.

Pero también durante estas largas horas estuve observando, como a través de una ventana, como el miedo hace de las suyas, no solo en nuestra ciudad y nuestro país, sino en el mundo entero.

Casi puedo ver a uno de esos escritores de ciencia ficción que imaginaron seres invisibles, que revolotean sobre nuestras cabezas, que se alimentan de las emociones de los seres humanos. Y la emoción, que particularmente los enloquece de placer, es el miedo.

Para una ciudad que tiembla de miedo esto es como una bacanal para estos seres, claro, imaginarios.

Si vemos un poco más de cerca podremos darnos cuenta que así como durante la época de calor prendemos el aire acondicionado y éste gasta cantidades tremendas de energía, de la misma forma nuestro miedo consume, drena nuestra energía y nos agota.

Es como si los seres, hasta ahora imaginarios, absorbieran toda la energía que desperdiciamos en preocuparnos y preguntarnos, en continuar las cadenas de mensajes alarmantes, en explotar con rabia contenida contra las medidas que no se toman o las medidas absurdas que nos imponen.

Toda esa energía se desperdicia y se transforma en desesperanza, en desilusión, en frustración.

Dos cosas nos preocupan, y son la fuente del temor: el miedo a ser contagiados del covid 19, nosotros mismos o algún familiar.

Este miedo existe pero es desdeñado porque tenemos que salir, porque la mayoría de nosotros vivimos al día, carecemos de la protección y la seguridad de un salario. Ya lo dijimos antes, hay miles de personas en nuestra ciudad que tienen que trabajar para poder comer o cumplir con sus compromisos.

La segunda fuente del temor es la contracción de la economía. Quedarnos sin recursos, quedarnos sin dinero para afrontar la realidad de comer y pagar las cuentas sin ingresos.

Ser despedidos, ver reducido el salario, que la empresa donde nos emplean quiebre, que se vea obligada a cerrar por falta de liquidez. De cada uno de nosotros depende alguien o algunas personas: en algunos segmentos de la ciudad se ocupan jardineros, personas que dan mantenimiento, existen personas que subsisten de limpiar zapatos en una colonia o en una calle en particular. ¿Qué va a pasar con ellos cuando les digan que ya no, que no se van a limpiar los zapatos ni se va a arreglar el pasto?

Las personas modernas, los letrados, dirán: el miedo es como un monstruo de mil cabezas, le cortas una y surgen tres más. Y se le vence aceptando lo que está en mis manos hacer y en dejar de preocuparme por lo que no controlo yo mismo.

Y entonces empiezo a preocuparme de mi mismo y dejo de preocuparme de los que no son parte de mi circulo familiar.

La desinformación es brutal, algunas autoridades hablan de que esto dure hasta octubre. En las escuelas se habla de que ya se perdió el año escolar. Parece que la regla será la educación a distancia, por internet. ¿Pero el que no tiene internet ni computadora en casa? Preguntas sin respuestas.

Por decreto se establece que todos cierren sus puertas y se termine la actividad industrial y comercial. Solo estarán autorizados los productores y comerciantes necesarios. Más dudas y más preguntas sin respuesta.

En la columna anterior hablamos de la solidaridad de las empresas, ya se nota, ya salieron a dar la cara, a pesar de este gobierno y me refiero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya última aparición fue una bofetada más en el rostro de los menos favorecidos.

Vendrán más soluciones creativas, el uso de las redes se volcarán para ser carreteras de información, servicios, entretenimiento, cultura, esperanza y para llevar recursos económicos ahí donde más haga falta.

“Mi Chamba Digital” es un ejemplo que se está multiplicando en otras regiones con distintos nombres pero con el mismo propósito, a través de ellas las personas ofrecen sus servicios on line.

Mis amigos, los filósofos del grupo de los miércoles Edgar, JJ, Beto, Guadalupe, Ernesto y Oscar, entre otros, dirían: Ahí donde existe, para algunos, una crisis, existe también para otros una oportunidad.

Mi amiga Mildred Vega diría: a ser felices y a cuidarnos mucho.

Así que amigos y amigas… todo lo podemos, unidos, siendo felices, con ideas creativas aprovechando las oportunidades, esto también pasará.

No perdamos la esperanza, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

