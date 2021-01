Hiram Peón: Derrotar al enemigo sin haber luchado

Fuente: Cortesía

En una empresa las crisis tienen que ver con aquellas situaciones que ponen en riesgo la continuidad del negocio, la permanencia de la empresa y su sustentabilidad.

Los impactos de cualquier crisis interior están muy claras: Entre los impactos más peligrosos está la generación de efectivo. Ya se sabe que sin flujo no hay empresa.

Las empresas no fracasan por la falta de ventas o por tener deudas muy grandes, fracasan porque no pueden generar suficiente flujo para pagar su nómina, sus cuentas con sus proveedores, sus deudas con la banca, los servicios periféricos que requieren para mover su producto, entre otros.

Las crisis internas también pueden afectar la continuidad de sus productos en el mercado y la confianza de los clientes y proveedores.

Cualquier crisis interna tendrá repercusiones en la percepción de todos sus públicos, empezando por sus propios colaboradores, proveedores y clientes.

Si la crisis trasciende las paredes de la empresa, entonces el impacto llegará hasta los socios, los banqueros, el gobierno, los medios de comunicación y las comunidades que rodean las instalaciones de la empresa.

Muy probablemente la información sobre la crisis también llegue hasta las oficinas de sus competidores de muchas maneras: por ejemplo los transportistas que atienden a la industria, los clientes que ya no reciben el producto buscarán acercarse con otros participantes de la industria, los proveedores que empiezan a tener excedentes buscan colocar sus propios productos con otros usuarios.

Las crisis internas son un asunto serio. Descuidar su manejo, ponerlo en manos de personas inexpertas, o postergar la atención de una insipiente crisis, que no se detecta porque no se tiene, por ejemplo, una matriz de riesgo de los distintos departamentos de la empresa. Es como que un “shortstop” deje pasar una rola entre segunda y tercera.

Bueno para los que no les gusta el beisbol, es equivalente a dejar que un recién graduado desarrolle la estrategia de la empresa, solo porque es el hijo del dueño.

Las crisis pueden llevar a la bancarrota a una empresa.

Las crisis internas de un país tienen el mismo resultado pero a nivel macro.

Las crisis en una familia pueden llevar a la muerte a algunos de sus miembros.

Mucho se ha hablado del Covid-19. Pero tal parece que hasta que no nos llega, como se dice coloquialmente, el fuego a los aparejos, no entendemos qué es lo que estamos arriesgando.

Una familia en crisis puede acabar con los recursos económicos de la siguiente generación.

Sun Tsu, filósofo chino, escribió el Arte de la Guerra, aproximadamente en el año 400 antes de cristo. Aún en nuestra época El Arte de la Guerra es uno de los libros más buscados cuando se trata de la estrategia de negocios.

Una frase que es celebre para las estrategias de negocios es la que dice «El supremo arte de la guerra es derrotar al enemigo sin haber luchado»

De eso se trata la lucha contra el Covid-19, en no luchar, se trata de vencerlo sin luchar.

Prevenir es no luchar. Prevenir es no requerir tener que curarse.

Solo se necesita ponerse la mascarilla, no salir, no tener contacto cercano con nadie. Eso es no luchar.

Sufrir un contagio es estar enfermo, es tener que poner a prueba su sistema inmunológico, es enfrentar el riesgo de morir.

En la empresa, no luchar es equivalente a tomar todas las medidas preventivas para que la situación de crisis no ocurra. Es tener a la gente preparada. Es tener a los más aptos para manejar las situaciones de crisis. Es tener la toma de decisiones en el nivel donde ocurren las crisis. Eso es no luchar, eso es vencer sin luchar.

A nivel de nuestro país, nuestro México, a nivel del estado de Nuevo León, al igual que en muchos estados de nuestros país. No les comento nada. Usted lo puede reconocer.

Usted puede darse cuenta donde se toman las decisiones y en base a cuál información. Usted puede darse cuenta, quienes toman las decisiones. ¿Serán los más aptos?

Mire, ocupémonos de lo que está a nuestro alcance, veamos por nuestra familia, nuestro barrio, nuestra colonia. Si hacemos eso podremos vencer sin luchar.

Demasiadas lagrimas hemos vertido. Demasiado sufrimiento hemos visto. Todavía tendremos que sacrificar mucho de nuestros recursos hasta que la gran mayoría se haga responsable de lo que tiene en sus manos.

Por lo pronto apoyemos, ayudemos a los que están sufriendo la desgracia de tener a un ser querido en el hospital. Nunca antes en nuestra ciudad, habíamos puesto a prueba, de manera tan elocuente, nuestra fe y nuestra esperanza.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

