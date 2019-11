Hiram Peón: Crecimiento cero

Fuente: Cortesía

Cuando una persona tiene contacto con los medios, con los periodistas, con los reporteros, tiene dos opciones: se queda callado o dice su mensaje. El que habla tiene que tener en mente que el reportero, el entrevistador, no tiene ninguna intención personal con el entrevistado, él representa al público lector, al auditorio.

El reportero no tiene personalidad de ningún tipo, es solo el canal por el que pasa el mensaje para llegar al público que pone su atención en el periódico, la revista, el noticiero.

El que habla tiene que estar consiente que lo que diga será del dominio público

Así es como funciona el periodismo en la mayoría de los países libres que respetan la libertad de expresión y de pensamiento.

En otros países donde no hay respeto por la libertad de pensamiento ni de expresión, como por ejemplo en Venezuela, el asunto es distinto, como referencia todos conocemos el caso del periodista Jorge Ramos cuando trató de hacerle una entrevista a Maduro.

En el caso de México y las entrevistas del presidente Andrés Manuel, resulta aleccionador como una herramienta, que le dio muchos dividendos cuando fungió como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora que es presidente, sus entrevistas mañaneras, resultan un pantanal, donde cada mañana se muestra intransigente, autoritario, evasivo, retador, soberbio, por mencionar algunos de sus desplantes ante los periodistas.

Olvida una y otra vez que no les está hablando a los periodistas, les está hablando a los lectores de esos medios. Y los lectores no son tontos o iletrados, los mexicanos no somos fáciles. Una frase que revela el carácter del mexicano podría ser “Soy guarín pero me fijo”.

Los mexicanos nos fijamos, cuando nos quieren dar atole con el dedo, no solo saboreamos el atole sino que también sabemos de quien es el dedo y para que lo usa.

Por ejemplo, para ocultar los programas y estrategias de seguridad en el combate al crimen organizado, esta semana López Obrador desplego una cortina de humo y empezó a hablar de un probable “golpe de estado”. Los líderes en los principales partidos políticos se “engancharon” y respondieron a la provocación, aunque sin levantar el dedo del renglón respecto a la seguridad y la catástrofe económica en la que nos encontramos con cero crecimientos del PIB.

Los estados que están arrastrando al país con un crecimiento positivo del PIB (INEGI datos 2T 2019) superiores al dos por ciento son: Aguascalientes (2.9), Colima (2.7), Chihuahua (4.2), Durango (3.1), Jalisco (2.3), Nuevo León (2.3) ,Tamaulipas (2.1) y Tlaxcala (4.1) .

El resto de los estados no crecen, decrecen, su PIB es negativo.

Nuevo León se encuentra en esa lista de estados que siguen jalando al país como una máquina de ferrocarril que arrastra con fuerza. Aunque tenemos que reconocer que no estamos en jauja, seguimos teniendo dificultades para la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Seguimos teniendo problemas de seguridad, vialidad, contaminación, inversión pública y salud.

En cuanto al desempeño del gobierno, de acuerdo con los datos de cumplimiento en transparencia presupuestal 2019 (Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, índice de información presupuestal estatal IIPE 2019) Nuevo León tiene un índice de transparencia del 91.4 por ciento. Se encuentra en la posición 16 de 32 estados, con un presupuesto de egresos para 2019 de $ 101,459 millones de pesos. Los tres últimos lugares por falta de transparencia y cumplimiento son Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, curiosamente también son estados que no crecen, más bien decrecen, económicamente hablando.

En Nuevo León, a pesar de un honroso lugar 16 y un 91.4 por ciento de cumplimiento, la opacidad se muestra en la contratación de la deuda pública, además, en sus programas no se aclaran las fuentes de financiamiento y reprueban en la administración y la falta de criterios para aprobar los fideicomisos.

Sin embargo las empresas mexicanas siguen trabajando con ahínco, siguen invirtiendo y, a pesar de la contracción económica, siguen teniendo fe en el trabajo honesto de los mexicanos.

Las empresas extranjeras siguen confiando en los mexicanos, no tanto en su gobierno, porque al presidente López Obrador es difícil creerle.

Lo que pasó con nuestros militares es algo muy difícil de aceptar. Revelar el nombre del coronel encargado de la misión en Culiacán fue la gota que derramo el vaso. Simplemente renuncio a asumir la responsabilidad de lo que paso, cuando todos sabemos que él es el único responsable.

Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

