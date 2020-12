Hiram Peón: Cambiemos de año, aunque no signifique nada

Fuente: Cortesía

Ayer recibí una noticia que me hizo sentir vergüenza de mi país, vergüenza de nuestros gobernantes, vergüenza de nuestros políticos, mucha vergüenza.

Ayer 28 de diciembre, desde las seis y media de la mañana, en la ciudad de El Paso, Texas, se empezó a vacunar a las personas, a los habitantes de la ciudad. A la gente de la calle.

Esta es la historia completa:

El 12 de diciembre empezaron a llegar al estado las primeras dosis de vacunas. En total se recibieron cerca de 225 mil vacunas, en el primer envío y se entregaron a 110 proveedores, en la primera semana de distribución, que no son parte del gobierno.

En esa primera semana se vacunaron a más de 224 mil personas que prestan sus servicios atendiendo enfermos de covid-19, de esta forma los texanos aseguran el funcionamiento del sistema de atención médica del estado. Solamente el condado de Hidalgo recibió 12 mil vacunas para el personal de salud y médico.

En su declaración el responsable del DSHS comentó: "Ver llegar las primeras dosis de la vacuna a Texas es un acontecimiento importante que indica que volver a la vida que llevábamos antes ya está al alcance", dijo el Dr. John Hellerstedt, comisionado del DSHS (The Department of Social and Health Services DSHS por sus siglas en ingles). "No podemos detenernos antes de alcanzar la meta final. Esto nos da esperanzas y fortalece nuestra resolución de hacer lo que se tenga que hacer para acabar con la pandemia".

En las siguientes semanas se abrió la vacunación a todas las personas, sin ninguna distinción. La estrategia de la asignación fue recomendada por el Panel de Expertos en Asignación de Vacunas, la estrategia fue aprobada por el DSHS.

Los datos están disponibles en español en la página de internet del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Así como en Texas, lo mismo sucede en el resto de los estados de ese país.

Que nota de diferente, estimado lector.

1. Las cosas que se tienen que hacer se hacen

2. Cuando se trata de la salud de los habitantes no hay distingos, hay una estrategia inteligente.

3. Existe una red para recibir, canalizar y entregar en los centros de salud y hospitales. Existe también un procedimiento para empezar la vacunación inmediata del personal de salud.

4. Se proporciona información inmediata a todos los ciudadanos de los lugares donde se inicia la vacunación y los horarios para acudir.

5. Se cuenta con un sistema de control para asignar la primera dosis de la vacuna y establecer la cita para la siguiente dosis.

6. Toda la información sobre lo que se está haciendo, quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo, está disponible para el público.

¿Qué sucede en el estado de Nuevo León?

¿Usted lo sabe?

¿Lo sabe el Dr. De la O?

¿Lo sabe el Gobernador del Estado?

¿Lo saben los periodistas?

Aquí le va la historia:

El 28 de diciembre, o sea ayer, llegaron al aeropuerto militar de Apodaca 1,950 vacunas, estuvo a recibirlas (cuatro cajas de cartón, del tamaño de un microondas chico), con foto y pose de modelo, la directora del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctora Karla López. ¿Le parece sospechoso el apellido de la doctora? A mí también.

Ahí estuvo el Dr. De la O. pero no se le reconoce en la foto.

De ahí las vacunas se las llevaron al Hospital Militar Regional de Especialidades, en el municipio de San Nicolás. Ahí mismo, en el aeropuerto, informaron que hoy desde las 10 de la mañana iniciará la vacunación al personal de salud. No dijeron quienes, ni dónde.

¿Cuándo se iniciará la vacunación de los ciudadanos, de las personas como usted y como yo? Nadie sabe.

Ni busque información en la página del gobierno del estado. Ahí no hay nada.

Pero, sabe algo.

El condado de Hidalgo, si ese, el que cruzamos para llegar a McAllen, recibió 12 mil vacunas para su personal de salud y médico. Nuevo León recibió mil 950 vacunas para su personal de salud y médico. ¿Usted cree que sean suficientes? .

Esa es la diferencia entre quien se preocupa por sus ciudadanos y quién no. Nuestro Gobernador: no. El secretario de Salud: no. Los alcaldes: no. Los diputados: no. Bueno usted complete la lista.

¿Dónde está la clase política de Nuevo León, poniendo orden, afrontando la realidad en que vivimos?

¿Dónde están los diputados locales y federales, los senadores, los candidatos a gobernador? ¿Dónde están, exigiendo la atención a los ciudadanos y las vacunas, Adrián de la Garza, Clara Luz Flores, Fernando Larrazabal, Samuel García?.

¿Dónde está el Alcalde Miguel Treviño, exigiendo las vacunas para los ciudadanos de su municipio? .

Todos callan, todos esconden la cabeza. Así muestran su compromiso con la comunidad a la que dicen servir.

Feliz Año Nuevo.

Pero mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM .

