Hemos logrado estabilizar la pandemia en Nuevo León: Salud

Luego de que hoy los contagios, hospitalizaciones y defunciones por Covid-19 en Nuevo León, presentaran las cifras más bajas en, por lo menos, los últimos dos meses, Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud del estado, dijo que la pandemia se ha logrado estabilizar.

“Podemos decir que estamos en una fase de meseta, sin embargo, no me gusta utilizar esos términos, hasta los mejores epidemiólogos del mundo se han equivocado. Lo que sí les puedo decir, como doctor, es que hemos logrado estabilizar esta pandemia, sin embargo, no estoy contento, porque el virus existe todavía en la comunidad”.

“El hecho de que se empiece a estabilizar, eso significa que esto ya prácticamente se resolvió”, dijo.

Al dar a conocer el comportamiento de la enfermedad en la entidad, el responsable de Salud aseguró que el estado ha invertido más de dos mil 500 millones de pesos (mdp) para la atención de la pandemia.

“Si no se hubiera hecho un gran esfuerzo en el estado no hubiéramos podido salir adelante (…) se ha hecho una inversión de más de dos mil 500 mdp para pagar doctores, equipo médico, atender pacientes; cuánto vale una vida, no tiene precio. Vamos a seguir invirtiendo”, mencionó.

Por multas y recargos a empresas y establecimientos que no han respetado los protocolos de salud, se han recabado más de tres millones de pesos. “Obviamente se han invertido en la atención de paciente”.

De la O Cavazos dijo que, en breve, el Consejo de Seguridad en Salud sesionará y valorará las acciones que estarán implementando, en cuanto a la capacidad instalada se refiere, para atender también casos de influenza, dengue, zika y chikungunya.

“Desde hace días di la instrucción de que se vayan capacitando y preparando el sistema hospitalario para tener pacientes con influenza y Covid (…) estamos innovando y preparando todo lo que pueda suceder en NL en el tema de salud, la gente se sigue enfermando. Hay que tener el sistema hospitalario bien preparado”, destacó.

BAJAN CONTAGIOS, DEFUNCIONES Y HOSPITALIZACIONES

Hoy, el número de contagios diarios bajó en 20 casos, al pasar de 514 a 488 en las últimas 24 horas. Esta es la cifra más baja reportada en los últimos casi dos meses.

El total acumulado de personas con Covid en el estado es de 61 mil 720.

Las defunciones llegaron a tres mil 386; de este total, 30 se agregaron en las últimas horas.

Los pacientes hospitalizados, en nosocomios públicos y privados, son 955; 31 menos que el día de ayer y, la cifra más baja en dos meses.

De ayer a hoy, las personas intubadas pasaron de 254 a 249.