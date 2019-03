Hay 32 expedientes contra ex funcionarios de Medina

El secretario General de Gobierno, Manuel González, defendió a Ernesto Canales tras la disolución de la Unidad de Transición de la desaparecida Subprocuraduría Anticorrupción, a pesar de que el ex funcionario no logró encarcelar a Rodrigo Medina por presuntos casos de corrupción.

Encarcelar a Medina fue una promesa de campaña que el gobernador Jaime Rodríguez realizó a inicios del 2015.

Para ello, se dio pie a la Operación Tornado encabezada por Canales como titular de la extinta Subprocuraduría Anticorrupción.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la disolución de la Unidad de Transición, y ante los escasos resultados, González negó que Canales haya fracasado.

“Son 32 procesos abiertos, con sendos ex funcionarios vinculados”, dijo González ante distintos medios de comunicación.

“Que no estén en prisión, no significa que esto sea un fracaso o que no vaya a haber sentencias condenatorias”.

El secretario estatal indicó que confía en que ahora la Fiscalía de una adecuada continuidad a los procesos que dejó abiertos Canales.

“Todo esto va a darse en los próximos meses, continúan los procedimientos, los ex funcionarios tienen derecho de defenderse y lo hacen con diversas instancias con amparos, con suspensiones provisionales y nosotros continuamos en la exigencia del proceso para que se den las sentencias condenatorias”.