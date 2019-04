¿Hasta dónde Trump golpeará y hasta dónde se puede resistir?

Fuente: Cortesía

Cuando George W. Bush impulsó – e impusó-, el Plan Mérida, supuestamente de ayuda hacia México con la finalidad de luchar contra el tráfico de drogas, de las adicciones que ya ahogaban a su país, en ese entonces él no escuchó a sus legisladores que proponían también ayudar al mismo tiempo al desarrollo económico de la región de México-Centroamerica (CA) con el objeto de crear fuentes de empleo e impulsar la educación, para evitar el trasiego de drogas y la emigración.

Así Bush, como buen republicano y defensor de las armas, ya había intervenido –sin éxito alguno- Iraq para tomar venganza sobre los hechos de “Septiembre 11” y decidió que el Plan Mérida evitaría el tráfico de drogas y que debía de ser mediante la entrega de armamento y material bélico a México, pero paralelamente se desarrollaba un plan que se les salió de control; estaban facilitando el contrabando de armas a México para ver “a donde iban a parar esas armas de alto poder”.

El resultado era el que se esperaba, aumentar los niveles de violencia en México y más al Sur proporcionar armas a grupos que hoy el gobierno de México no puede controlar. Sin embargo, convenientemente, Trump culpa ahora a México de los problemas de drogas y de violencia y de que esas personas que no tenían fuentes de trabajo son ahora acosadas por la violencia y los gobiernos al Sur de México y que no han podido controlar las crisis internas. Como resultado existe una diáspora que se ha convertido en una “crisis humanitaria”; que no lo es solo endémica a la frontera México –Estados Unidos (EU) –la puerta de entrada natural para los que buscan refugio y asilo-, sino que lo mismo ha pasado y pasa en Europa, sin embargo la diferencia está en el manejo que los gobernantes le han dado a la problemática con un sentido más humanitario y menos egoísta que la respuesta de la administración “Trump”.

Es cierto que Trump desea resguardar sus fronteras y se siente agredido porque es el país donde los autoexiliados de las latitudes al Sur de EU, incluyendo México, buscan refugio mediante el proceso de asilo. Sin embargo las inadecuadas políticas, la división lograda por Trump entre sus gobernados y aun entre sus legisladores han creado, en parte lo que Trump buscaba, demostrar que un muro con México es necesario, que se debe de tener más mano dura con las leyes migratorias y convencer a sus gobernados que él está haciendo lo correcto, así la reelección estaría asegurada sin importar los medios ni las personas.

Este fin de semana se han dado dos hechos que deberán de ser manejados adecuadamente o de lo contrario servirían como catalizador ígneo a los propósitos de la administración Trump que ya han afectado la vida económica, la tolerancia y el bienestar social de los dos países. Me refiero a que un grupo de paramilitares, utilizando armas largas se han dedicado a cazar inmigrantes, que ingresan subrepticiamente a EU, – ya llevan 700 que han entregado a las autoridades-en el nunca amigable estado de Arizona. Y el otro evento se refiere a que militares de México en sus labores de vigilancia en la frontera de Texas, arrestaron a dos oficiales uniformados estadounidenses y los desarmaron –no hubo violencia-, parece ser que los militares mexicanos creían que estaban en territorio mexicano pero no era así, sin darse cuenta habían atravesado la línea limítrofe norteamericana; los uniformados americanos actuaron tranquilamente y no hubo situaciones trágicas que lamentar.

Los hechos podrían no tener mayor trascendencia pero si agregan tensión a las largas líneas de espera en las fronteras, a las continuas amenazas de cerrar la frontera, al constante golpetear a México y el continuar insuflando el odio hacia los migrantes entre los estadounidenses, la situación puede tornarse muy difícil.

La problemática en CA seguirá creciendo, no hay duda, migrantes de Cuba y África también seguirán llegando a México en su paso hacia EU. Se trata de un problema mayúsculo de orden global y México poco puede hacer al efecto pero ser respetuoso y humanitario. ¿Hasta dónde llegaremos? Las fronteras de México se llenarán de “desplazados” y desbalancearán el frágil tejido social.

Nuestras autoridades deben de ayudar a resolver proactivamente la situación o pronto estaremos como en la frontera de India y Pakistán, o como las frontera de las dos Coreas y la violencia seguirá escalando. México debe de apelar a los legisladores norteamericanos y a las Naciones Unidas antes de que sea más tarde.

¿Usted amigo lector que sugiere?

