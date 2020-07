Guillermo Godínez: Yo no le di “like”

Fuente: Cortesía

Hace tiempo platiqué con un amigo que a un inversionista que había puesto dinero en el proyecto Lola al ver que no estaba avanzando la construcción y esto es antes del Covid pidió su dinero de regreso y se lo pagaron con unidades del Centro Cuauhtémoc que pertenece a los mismos desarrolladores.

Yo le comenté que a varios proveedores del Centro Cuauhtémoc les han estado pagando con departamentos de dicho proyecto al no tener liquidez los desarrolladores y que eso considero que estaba mal, ya que los afectados no habían acordado eso en un principio. Ellos fueron contratados para prestar un servicio y lo que buscaban era que les pagaran con dinero contante y sonante y no con un bien inmueble.

Cual es mi sorpresa hoy que me habla mi amigo para decirme que si no me gustaba Centro Cuauhtémoc porqué le di “like” en una red social y es más que invitaba a gente a que también lo hicieran.

Es más me mandó “screenshots” en donde dice que tanto yo como otras siete mil 147 personas más les gusta dicho desarrollo y que invite a mis amigos a que le den “like”.

Si esa cifra de siete mil 147 personas son tan “reales” como yo pues mal cuento y esto indica que algunas personas están recurriendo a publicidad engañosa con tal de vender usando las identidades de terceros sin sus permisos.

De esta artimaña me enteré y fui víctima hoy su servidor, pero también lo han sido muchas personas que las ponen en listas de clientes potenciales o “leads”, con eso de que es más snob usar los anglicismos, y van empresas asesoras en ventas como esta la de las varias “S´s” diciendo que traen muchos clientes potenciales y he sabido por desarrolladores que caen en el cuento que cuando les hablan a las personas jamás han estado interesadas en comprar un inmueble.

Yo entiendo que en la guerra, en el amor y ahora en las ventas todo se vale, pero no usen a la gente sin su consentimiento para hacer creer a la comunidad que su desarrollo es un éxito o que hay mucha gente interesada.

O lo hacen para mostrárselo a futuros macro inversionistas de que sus inmuebles tienen mucha demanda y aceptación?

Por lo pronto voy a reportar está situación a la red social y si a ti te ha pasado también hazlo estás en todo tu derecho o te van a dar comisión los desarrolladores por promover su proyecto?

Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con más de 28 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.