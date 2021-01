Guillermo Godínez: ¿Y si nos vamos por un tanto?

Fuente: cortesía

Este fin de semana leí un artículo en un periódico, de la localidad, que los locatarios de centros comerciales están “tronando” y que los que sobreviven están por horas de pasar a la misma situación.

Me quedé pensando y se me ocurre una idea, que igual y bien puede funcionar para que no cierren los locales y establecimientos de restaurantes, que aún sobreviven y que ya sea por orgullo, terquedad o una gran capacidad de resiliencia siguen de pie.

Tengo entendido que solamente se está permitiendo un aforo del 30 por ciento de ocupación en los restaurantes, lo que si Pitágoras no me falla significa que solamente están teniendo nada mas un 30 por ciento de ganancias, por lo que solamente sólo pueden pagar un 30 por ciento de renta.

Es decir, si los dueños de los locales en vías de apoyar a sus arrendatarios solamente les cobran el porcentaje de la afluencia que tienen permitidos los negocios harían posible que éstos sobrevivieran y no tuvieran que cerrar.

El fenómeno que se vive en los centros comerciales y que ya lo he escrito en varias ocasiones es que si algunos empiezan a cerrar los demás terminan haciéndolo y ya no se vuelve atractivo el centro comercial y se va apagando o se llena de nuevos negocios que no eran precisamente los giros que se tenían considerados al principio.

Yo creo que es más difícil volver a rentar hoy en día un inmueble comercial grande, ya que no están los tiempos para andar invirtiendo en grandes proyectos. Considera la afluencia que generaba Sears en Esfera y que ahora está cerrado.

Imagina lo que le costará al inversionista tener que cerrar, pagar liquidaciones y tener que desmantelar el inmueble, además de que no le quedarán ganas de volver a invertir con la misma empresa inmobiliaria dueña del local que no lo apoyó. Y obvio se pasará la voz entre los empresarios comerciantes y restauranteros.

O porqué no le hacen como se manejan los circos o las compañías teatrales que pagan la publicidad a diferentes medios de cada ciudad que van en base a las entradas que tengan.

Es decir crean una especie de sociedad en participación en donde tu me apoyas con publicidad para que venga gente a mi espectáculo o negocio y yo te pago en proporción a las entradas o butacas vendidas.

En el caso de los negocios de comercio o restaurantes, pues bueno a fin de mes en base a los reportes de ventas o fiscales se puede obtener la proporción negociada con el arrendador y que cobre la parte pactada durante estos tiempos de pandemia.

Señores arrendadores si no se ponen las pilas se les van a vaciar sus locales y no tendrán dinero para darles mantenimiento, tenerlos atractivos para nuevos arrendatarios y es posible que se queden con enormes elefantes blancos.

Todo lo anterior es solamente un humilde punto de vista, pero ustedes al final del día tendrán la última palabra y al final vivirán las consecuencias.

