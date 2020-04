Guillermo Godínez: Rebelión en la granja…

Fuente: Cortesía

En estos días Santos de tranquilidad y descanso me puse a leer un libro que me recomendó mi sobrina y pues como es corto que me lo leo.

Se llama la Rebelión de la Granja, del escritor británico George Orwell y lo escribió en 1945.

Esta obra literaria es una fábula satírica, el tema principal es el abuso de poder y cómo éste corrompe a los que lo poseen, llevándolos a la avaricia, discriminación y la traición.

Los protagonistas son los cerdos de una granja que deciden hacer una rebelión para tomar el poder, formar su propio gobierno y usarlo para manipular y engañar a los otros animales, para afianzar su dominio sobre ellos convirtiéndose en una tiranía brutal.

Ustedes se han de preguntar: Qué rayos tiene que ver este libro con el tema de los bienes raíces y la verdad es que sí tiene que ver y mucho!

Al principio los animales trabajaban en la granja del Señor Jones y cada especie tenía su parte de tierra donde trabajar, laborar y dormir, digamos sus casas.

Después de la rebelión las cosas fueron cambiando y esas partes de tierra que tenían los animales se las fueron cambiando, quitando o condicionando. Les prometieron un área del rancho para los que se fueran jubilando y ahí retozaran en sus últimos días.

Pero las cosas también cambiaron y al final del día se la quitaron y se quedaron sin un lugar donde estar.

Creo que es una obra literaria en donde te puedes dar cuenta de lo fácil que puede ser perder tus bienes cuando caes en las mentiras de algunas personas y perder tu patrimonio personal, en este caso tus propiedades.

Cuando se trata de la tierra es muy importante a quién le creemos y la calidad moral y financiera de quien nos propone tratos, ya que al final podemos perder hasta la camisa.

La verdad es una historia corta que la puedes leer en uno o dos días y cuesta menos de 40 pesos. La recomiendo mucho para que la lean. Creo que nos puede hacer reflexionar y mucho.

Nos vemos hasta la próxima!

