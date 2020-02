Guillermo Godínez: ¿Por qué usar el Infonavit?

Fuente: Cortesía

Sinceramente todavía me pregunto por qué debo utilizar mi crédito Infonavit; debido a que existen muchas preguntas que tengo y no todas las he resuelto aún.

La primera sería ¿por qué me conviene tramitar un crédito con el Infonavit? .

Porque puedes utilizar tu ahorro de la subcuenta de Vivienda como enganche. ¡Cosa que se me hace fabulosa!

Porque mis aportaciones patronales complementarían el pago mensual de mi crédito.

Porque puedo sumar el monto de mi crédito con el de tu cónyuge (esto sería la opción de un crédito conyugal).

Porque estoy protegido con tres tipos de seguros en caso de situaciones adversas.

También porque puedo obtener con el paso del tiempo un segundo crédito.

Todas estas preguntas y otras más serán presentadas en el seminario “Infonavit 1, 2, 3…” a partir del próximo 27 de febrero y el 5 y 12 de marzo.

El seminario lo impartirán Guillermina Olvera, especialista en créditos Infonavit, quien tiene una experiencia en el ramo de 33 años, ya que estuvo trabajando en el Instituto todo este tiempo y se las sabe de todas, todas.

También lo dará Adriana Vásquez, profesional inmobiliaria certificada y quien también es Consejera AMPI Monterrey.

Los que cursen este seminario recibirán constancia con valor curricular. Para mayor información pueden llamar al 81 16696017. Este seminario está dirigido a profesionales inmobiliarios, asesores de créditos, promotores de venta, brockers inmobiliarios y público en general.

Y como el tema es muy importante, debido a los cambios que se están viviendo en el Infonavit a nivel nacional, debido a la nueva administración federal también la gente de la AMPI Monterrey ha organizado un curso de dos días que empezará el mismo jueves 27 de febrero, pero en este caso serán en las tardes.

Su curso se llama “Nuevas Reglas para Crédito Infonavit” y en él se verán los siguientes temas: qué es el Infonavit; productos de Infonavit; pasos de un crédito y requisitos para cada etapa; cómo precalificar; cómo interpretar una precalificación y recomendaciones para una mejor asesoría. Para mayor información pueden marcar a los teléfonos 81 81152628 y 29.

Es una buena oportunidad para todos los profesionales inmobiliarios y brokers para que se pongan al día de los nuevos cambios y tipos de créditos que está y va a ofrecer el Instituto actualmente y en el corto plazo.

¡Nos vemos hasta la próxima!

