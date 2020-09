Guillermo Godínez: Planetario Alfa… una estrella de conocimiento y arquitectura

Fuente: cortesía

Hace unos días nos enteramos de la triste noticia de que el emblemático museo El Planetario Alfa cerraba sus puertas para siempre después de 42 años de existencia.

Fue inaugurado el 12 de octubre de 1978, después de muchos meses de trabajos digamos “en secreto” porque era una sorpresa para los accionistas en la próxima junta de consejo que iba a ver.

El proyecto ejecutivo lo realizó el arquitecto Fernando Garza Treviño y la administración de la obra la realizó Hylsa. En ese entonces Garza Treviño contaba solamente con 29 años y ya estaba diseñando un museo de la talla del Planetario Alfa. Tan exitoso fue el proyecto para la gente de Alfa que para 1982 el arquitecto diseñó el proyecto corporativo Losoles y fue el primer gran desarrollo de oficinas y comercial en Valle Oriente sobre la Avenida Lázaro Cárdenas.

Si analizamos con detenimiento ninguno de los dos proyectos han sido alterados o modificados, si no que siempre han mantenido su destino original. Que no es el caso del Guggenheim, en Nueva York que ese sí lo tuvieron que modificar porque ya no era del atractivo o respondía a las necesidades de sus usuarios. En el caso de los proyectos de Garza Treviño son un buen ejemplo en donde la función supera a la forma.

Los equipos de proyección de las estrellas y constelaciones que veíamos en las funciones del museo vinieron desde Washington, D.C. y le fueron comprados a la compañía Spitz Space Center y el proyector de cine tipo Imax lo trajeron de Toronto, Canadá.

El teatro tiene una capacidad para 400 butacas y tuvo un costo en su momento todo el proyecto de 100 millones de pesos! Además de que hay un mural de Manuel Felguérez, titulado El Espejo.

Investigando con expertos me comentaron que sí es cierto que lamentablemente la tecnología y los equipos no se actualizaron y hoy en día ya son obsoletos. El edificio no se puede mover a otro lugar y los gastos de operación son muy elevados.

Lo más valioso en la actualidad es el valor de la tierra donde está construido.

El predio completo considerando el corporativo de Alfa es de aproximadamente unas 47 hectáreas y el Planetario ocupa el 40 por ciento de la propiedad.

Estamos hablando de casi 19 hectáreas arboladas y ubicadas en una de las mejores zonas del municipio de San Pedro Garza García.

Preguntando el costo de metro cuadrado habitacional en ese sector es de mil 100 a mil 200 dólares, así que ustedes saquen las cuentas y verán el dineral que es!

Dicen que la idea es de sí hacer proyectos inmobiliarios como en su momento lo hizo la gente de Vitro y ahora tenemos Las Arboledas.

Sí hay rumores de que se piensa desarrollar un gran proyecto inmobiliario, pero son solamente rumores hasta la fecha, no hay algo definido. Esperemos ver la “constelación” de proyectos que puedan surgir ahí.

Por lo pronto enhorabuena a Alfa por ese museo que nos compartieron por 42 años y felicidades al arquitecto Garza Treviño por ese cilindro con 27 grados de inclinación emblemático de la Sultana del Norte.

