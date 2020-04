Guillermo Godínez: Perspectivas del sector inmobiliario en corto y mediano plazo

Fuente: cortesía

Cabildeando con diferentes expertos en el ramo sobre el futuro del sector inmobiliario en el país les puedo compartir lo siguiente que me dijeron:

1.- Logística :

Ante la ola de compras por internet las empresas especializadas con este tipo de ventas se verán en la necesidad de rentar bodegas en diferentes ciudades, tanto macro bodegas como pequeñas para la distribución de los productos que venden.

2.- Airbnb :

Los inmuebles utilizados para este tipo de servicio estarán detenidos en el corto plazo.

Se sabe que son inquilinos de poco tiempo que no duran mucho. Aquella persona que necesite una propiedad habitacional por mas de cuatro meses prefiere rentar un inmueble de una manera formal.

3.- Coworks:

El concepto de los centros de trabajo denominados “coworks” se verán desolados por un buen tiempo ante el temor de los usuarios de contraer la epidemia al ser lugares muy concurridos. No los utilizarán en el corto y mediano plazo. No se recomienda invertir en este concepto de proyecto inmobiliario.

4.- Inmuebles nuevos :

Por la falta de trabajos actualmente y el que no haya dinero en circulación harán que la gente no piense en estos momentos en adquirir su patrimonio familiar. Es necesario crear nuevas formas o esquemas hipotecarios para que la gente se “enganche” con una vivienda nueva y la pueda ir pagando poco a poco. Hay que analizar la forma de que no tengan que dar enganche o éste sea de un porcentaje bajo en relación al monto total de la unidad.

La necesidad de vivir en un lugar siempre estará presente y el potencial, el problema es que la gente no tendrá capital para dar el enganche.

Las desarrolladoras que se manejan con capital propio o de fideicomisos que no tienen la presión de un préstamo puente o que dependen de la preventa para proseguir con sus proyectos son las que se verán beneficiadas al estar sanas y poder prescindir del enganche y esperar la paga de los Bancos al otorgar el crédito al comprador me comentó Fernando González Rocha, quién es un importante coach inmobiliario de la Ciudad.

El enganche lo pueden diluir en pagos alternos o anualidades. Sería cuestión de crear un sistema de compra nuevo.

5.- Proyectos nuevos para rentar :

Debido a la necesidad que tiene la gente de habitar una vivienda y las nuevas generaciones que buscan independizarse del seno familiar, pero que no tienen el capital suficiente para comprar un bien inmueble hará que opten por rentar. El concepto de desarrollar conjuntos habitacionales para que sean rentados tendrá mucha demanda en estos días.

6.- Proyectos industriales

El hecho de que en estos tiempos el tipo de cambio de un peso por Dólar estadounidense esté a la alza y el conflicto comercial que ya existía entre Estados Unidos y China hacen que México sea el país para que diferentes empresas maquiladoras lo consideren como su nueva opción.

Lamentablemente está la mala imagen que dan las autoridades federales por lo que ahora están titubeando si vienen o no.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995, es miembro de la National Association Real Estate Editors (NAREE).

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.