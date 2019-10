Guillermo Godínez: ¡Mira, mira! cómo se las gastan lo de Grupo Mira

Fuente: Cortesía

Hace unos días salió una noticia en este periódico que la gente de Grupo Mira había defraudado a varios regiomontanos que invirtieron al comprar unidades habitacionales en un proyecto de esta desarrolladora en Cancún y mira que son varios los afectados regios.

El asunto de lo que más se quejan es en la calidad de los materiales de construcción y el seguimiento ante los problemas que se suscitan con los vicios ocultos, problemas estructurales y de acústica en dicho proyecto.

Los afectados señalan que la gente de Mira no les hace caso o dejan pasar los problemas hasta que las garantías caducan.

Estamos hablando de una situación, que en términos monetarios son aproximadamente 75 millones los que invirtieron en dichos departamentos los afectados.

Además de nuestros paisanos hay gente de Querétaro y de la Ciudad de México que han sido agraviados en su inversión inmobiliaria.

Aquí en Monterrey hay un proyecto de este grupo que al principio se “miraba” como todo un desarrollo innovador o revolucionario, que de hecho está sobre la Avenida Revolución ubicado en donde antes estaba la fábrica de Lamosa y me refiero a Nuevo Sur.

Me puse a investigar esta semana del tema con amigos y gente que vive o compró ahí y me platicaron lo mismo:

Tienen problemas en la calidad de los materiales y acabados y hay mucha gente que se ha visto afectada por esta situación y la empresa no les resuelve.

En un principio les dieron un precio por metro cuadrado para el mantenimiento de los edificios y luego se los subieron sin dar alguna razón. Y pues como dicen ya habían comprado su departamento y pues a “apoquinarle”.

Luego se tuvieron que defender los dueños de los departamentos en Nuevo Sur porque la desarrolladora quería quitarles una buena parte de su área común para hacer otro edificio, lo cual pudieron impedir.

Aunque finalmente los de Grupo Mira tomaron una parte y se lo comercializaron a una empresa canadiense que hace donas y cafés y que está por ser inaugurada esta cafetería en los próximos días.

Algo que me llama mucho la atención es que los propietarios de ambos desarrollos se quejan por las constantes fugas de agua, debido a que las tuberías se revientan.

¿Tendrán al mismo proveedor o al mismo contratista? Esto es una coincidencia que se está haciendo repetitiva con los de Mira.

Para que se den una idea de la calidad de los acabados en Nuevo Sur les cuento que ahora con los vientos del miércoles pasado por la noche varios de los barandales de los balcones salieron disparados ¡Se desprendieron!

Lo bueno que fue de noche, sino imagínense que hubiera sido. Uno como quiera, pero y las criaturas?

Este tema me anima a hacer una próxima editorial sobre la responsabilidad e interés que tienen algunas empresas desarrolladoras con sus compradores.

Tenemos las que son de aquí cien por ciento regiomontanas y que han desarrollado por generaciones o por muchos años como están Carza, Garza Ponce, Grupo Forja, Marfil o Vidusa, que su interés es que familiares o hijos de ya adquirientes en el futuro compren otra propiedad de ellos.

Por el otro lado tenemos desarrolladoras que hacen proyectos en diferentes partes del país y que no tienen permanencia en nuestra ciudad y que si les va mal desarrollan en otro lugar y asunto arreglado.

Tenemos el caso de Geo, Ara, Casas Beta, por mencionar algunas que vinieron no la hicieron y se fueron, que no tienen un compromiso serio con la comunidad.

De hecho me platica un amigo arquitecto, que en el despacho donde trabaja están haciendo proyectos inmobiliarios para personas que traen dinero para invertir en desarrollos, pero que desconocen esta industria y que son doctores, abogados o contadores con ganas de hacer “business” inmobiliarios y si no les funciona se retiran y “bye”.

Me platica que de lo primero que batallan con estos inversionistas es que quieren que los materiales y acabados sean baratos, que duren poco. No les importan los problemas que puedan surgir en el futuro, porque su empresa tal vez ya no exista.

Después del lamentable hecho de la seriedad y calidad de los de Grupo Mira con nuestros paisanos los recomendaría de que antes de que compran conozcan la calidad empresarial y moral en las operaciones anteriores de dicha desarrolladora.

Se están haciendo muchos proyectos con empresas que yo, que tengo 27 años en el medio nunca las había o he escuchado y eso me hace pensar.

Digo todas las empresas empiezan o arrancan un día, pero algunas lo han hecho para quedarse y otras las crean para un solo proyecto. Tu decides qué experiencia quieres vivir.

¡Nos vemos hasta la próxima!

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.