Guillermo Godínez: Más vivienda y menos comercios en San Pedro

Fuente: cortesía

La semana pasada se publicó que el municipio de San Pedro Garza García con el fin de evitar que haya mucha gente que es de otros municipios y viene a trabajar a éste está buscando que los nuevos proyectos de oficinas y comerciales se vuelvan habitacionales con una mayor densidad.

Este aumento de la densidad en la vivienda es para que los propietarios de terrenos con uso comercial tengan ganas de hacerlo habitacional y les sea atractivo económicamente.

Señalan las autoridades de San Pedro que durante el día hay demasiada población flotante en su municipio, debido a que muchas oficinas, corporativos y centros comerciales se encuentran aquí.

De hecho me recordó el caso de Raúl, un conocido que en sus redes sociales pone que vive en San Pedro, cuando su casa y donde duerme es en Guadalupe. Un día varios amigos le preguntamos porqué hacía eso y su respuesta fue: Porque me la vivo todo el día en San Pedro! (seguido de una risita nerviosa).

Este tipo de situaciones son las que quieren evitar las autoridades de dicho municipio. Dicho textualmente por ellos: “Queremos que la gente viva cerca de su vida”.

La verdad esto suena muy bien y así deberían de hacerle todos los municipios crear centros de trabajo, comerciales, de consumo, diversión y distracción completos y suficientes en cada uno de los que conforman el Área Metropolitana de Monterrey.

El problema es que a pesar de que somos aproximadamente unos cinco millones de habitantes en la ciudad seguimos siendo un “rancho” grandote. Que quieres ir a tal mueblería sólo hay una sucursal y está en San Pedro, que quieres ir a tal restaurante y solamente hay una sucursal y está en San Pedro y así puedo llenar todo el espacio de mi editorial.

Los urbanistas de San Pedro dicen que esta medida permitirá que los sampetrinos que viven en Santa Catarina porque no hay tierra en el municipio puedan regresarse. El problema no ha sido tanto si hay espacio o no, el problema ha sido su capacidad de pago. Por eso ha sido y será un gran éxito el proyecto Valle Poniente porque les permitió a las nuevas generaciones vivir cerca y no tener que irse a San Jerónimo, Cumbres o Carretera Nacional con el presupuesto que traían de inversión. Y dicho esto por muchos brockers inmobiliarios.

Suena interesante este proyecto y yo lo único que recomendaría es que los urbanistas analicen las soluciones y forma de vida de ciudades como la CDMX, en el área de Polanco, Condesa, Narvarte o la Colonia Del Valle o en Madrid o Barcelona.

Como bien me dijo una vez Don Eudelio Garza, fundador de Grupo Inmobiliario Monterrey, “recuerden que somos latinos y nos comportamos como tales, no quieran copiar el urbanismo de los estadounidenses”.

Ya veremos qué pasa con este ambicioso proyecto urbano y a ver si esto no hace que los precios bajen habiendo una saturación de opciones san petrinas.

Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 28 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.