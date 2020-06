Guillermo Godínez: Invasiones… un virus muy antiguo que sigue vivo

Fuente: Cortesía

Dicen que “ojos que no ven corazón que no siente” y pues también podría aplicar inmueble que no se cuida te lo pueden invadir en estos días.

Hace poco surgió la noticia que unas familias de El Barrial han sido víctimas de invasiones en sus predios en contubernio con algunas autoridades, supuestos corredores inmobiliarios y hasta se mencionan algunos notarios de dicha región que ya están siendo investigados por las autoridades.

Esta práctica ha sido muy común en el sector de Carretera Nacional y las personas que se han podido defender han recuperado sus inmuebles, pero hay otras que no han contado con la misma suerte.

Es de suma importancia estar vigilando tus inmuebles para evitar que los amantes de lo ajeno con corbata se vayan a apropiar de tu patrimonio.

Lo más recomendable es que esté bardeado y con anuncios de que es “propiedad privada” y que no está a la venta.

Si es posible poner un velador para que la esté cuidando noche y día. Ten al corriente el pago del predial, ya que esto indica que el propietario está al pendiente y está cumpliendo con el pago de este impuesto.

Estos invasores de corbata están al acecho de ver qué terreno no se mueve, le ha crecido la maleza y no le dan mantenimiento o van y colocan dentro del predio algún cacharro y si ven que no hay respuesta es cuando empiezan a “ponerle el ojo”.

En el caso de que tu seas comprador ten cuidado porque puedes estar comprando algo que es de otra persona que no desea comprar.

Hay algunos detalles que te pueden hacer que pares las antenas como es el caso de que el predial se haya pagado en una sola exhibición, después de haber estado sin pagar por muchos años.

La otra es cuando te estén ofreciendo una ganga a un precio inferior al precio de mercado o de propiedades aledañas. Nadie regala nada!

Antes de comprar investiga con los vecinos aledaños sobre la historia de la propiedad. Nunca falta alguien que te pueda dar santo y seña al respecto.

Y estas prácticas de robo de bienes inmuebles no solamente sucede con los terrenos, sino también con casas y departamentos.

A los bancos les han metido muchos goles estos delincuentes y trabajan de la siguiente forma: Rentan la propiedad supuestamente para usarlo o gozarlo durante un buen tiempo. Luego falsifican las identificaciones de los propietarios reales y ofrecen la casa a la venta a un precio sumamente atractivo. El comprador interesado consigue un crédito hipotecario a través de un banco y se realiza la operación y la casa ya tiene un nuevo dueño. El propietario real se da cuenta y resulta que su casa está dada en garantía de un crédito hipotecario y los defraudadores reciben el cheque por parte del banco y se retiran de la escena.

Esto ha sucedido en muchas ocasiones y los bancos, la verdad no lo dicen porque sería aceptar que les metieron otro gol!

Es importante hacer las operaciones inmobiliarias con corredores o asesores profesionales para que ellos mismos hagan bien su tarea de investigar si la operación es lícita y que vaya en orden y forma.

Es importante señalar que un juicio para recuperar una propiedad se lleva en promedio unos ocho meses el proceso y que te puede costar entre un 10 a un 15 por ciento del valor comercial del predio por concepto de honorarios de tus abogados.

Tengan mucho cuidado con sus inmuebles vigílenlos visítenlos y denles mantenimiento porque andan sueltos rateros con corbata y están muy bien organizados.

