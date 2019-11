Guillermo Godínez: Escalofriantes aumentos catastrales

Fuente: Cortesía

Frio me quedé esta semana con la noticia de que los municipios de Monterrey y San Nicolás pretenden aumentar hasta en un 150 por ciento los valores catastrales de las propiedades de dichos municipios.

Una cosa es que la plusvalía natural del mercado haga que los predios aumenten y pues estos aumentos no tendrían límite y otra es que un municipio diga “abracadabra” y pum aumento en los valores catastrales.

¿A razón de qué? Si yo no he visto muchos cambios en Monterrey, que es el municipio en el que vivo. Sólo he visto los remozamientos de las banquetas en el primer cuadro de la ciudad y el ensanchamiento de las mismas, lo que les dará mayor espacio para caminar a los transeúntes.

Las autoridades correspondientes de Monterrey se justifican con el argumento de que en los últimos 10 años el valor de los terrenos y las construcciones ha subido un 181 por ciento y digamos que se tienen que poner al corriente.

En el caso de San Nicolás solamente aumentarán el valor de los inmuebles un 25 por ciento vamos a pensar que son mas considerados.

En lo que respecta a San Pedro, Santa Catarina, Guadalupe, Escobedo y Apodaca han descartado la espeluznante idea de hacer incrementos catastrales para el próximo año.

Este incremento afectará el próximo año el pago del Impuesto Predial que sirve para el pago del buen funcionamiento del servicio de recolección de basura, alumbrado público, parques, seguridad como son los policías y bacheo y pavimentación que está del “terror” en muchas partes de la ciudad.

También afectará al momento de hacer una compra-venta de un bien inmueble porque la tasa gravable que es su valor catastral ahora será mayor, de la noche a la mañana.

Hablando de muertos creo que estamos regresando a los tiempos de Robin Hood y el Sheriff de Nottingham, que este último lo que hacía era subir los impuestos y recaudar más dinero día a día.

Los aumentos aún no son definitivos porque deben de ser aprobados por el Congreso local y los del partido azul, o sea los panistas a través de los regidores que tienen en estos municipios no están dejando que sea algo fácil para el partido tricolor.

Estoy consciente que lo hacen, no porque sean buenos y justos, sino simplemente por llevarle la contra al otro partido.

Porque también ellos, cuando han tenido la alcaldía han hecho de las suyas y muy buenas como las de Margarita Arellanes, que a propósito ya resucito y se le vio en una fiesta de disfraces en estos días.

¡Nos vemos hasta la próxima!

