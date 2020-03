Guillermo Godínez: Es sector San Jerónimo mejor inversión

Fuente: Cortesía

Nos encontramos en una etapa en el sector inmobiliario en el que los mismos vendedores o brockers te preguntan si quieres el departamento o casa para vivirlo o como inversión, ya que se ha dado mucho que la gente invierta parte de su patrimonio personal en un bien inmueble.

Ok! Ya que hemos expuesto este fenómeno en las inversiones personales, pues lo correcto sería ver qué parte del Área Metropolitana de Monterrey es una buena opción o de las mejores que hay actualmente.

Me puse a cabildear con varios profesionales del tema y la mayoría coincidió que la zona de San Jerónimo actualmente es la que más demanda y mejores réditos está dando a los inversionistas considerando costo beneficio o más bien dicho monto invertido y el valor de las mensualidades obtenidas.

Una de las principales ventajas que tiene esta zona de la ciudad es que se encuentra de 10 a 15 minutos de San Pedro Garza García, es decir estás muy cerca de los centros comerciales, restaurantes, escuelas, oficinas y corporativos de dicho municipio sin tener que pagar los valores que tienen las propiedades ahí.

De hecho, es posible obtener la “media” de los valores de la tierra y los inmuebles en cualquier parte de la Sultana del Norte, pero en el caso de San Pedro Garza García los precios son enormemente variados y me refiero en particular a los proyectos verticales.

Ya sea por el número de pisos del proyecto, el diseño, el despacho de arquitectos que lo haya proyectado o sus instalaciones, pero los precios son muy variados.

En el caso de San Jerónimo sí existe una tendencia en los valores razonables para invertir.

Es decir es más fácil que lo que inviertas pronto lo puedas recuperar al momento de ponerlo en renta.

Los especialistas señalan que entre San Pedro y San Jerónimo la calidad de los desarrollos verticales y los acabados no hay diferencia substancial, pero el costo de arrendamiento entre dichas zonas es de la mitad hasta dos tercios de diferencia.

Otro punto importante es que en San Jerónimo las áreas habitables de los departamentos son mayores. De hecho comentan que San Pedro Garza García está sobrevaluado, que es un “ticket” muy caro, pero muy respetable quien quiera y pueda invertir ahí.

Actualmente el rendimiento que te da un departamento es del seis por ciento anual y si éste está amueblado puede incrementarse de un 20 a un 30 por ciento anual.

Actualmente existe en San Jerónimo un proyecto de vivienda vertical que reúne todas las características que ofrecen en San Pedro y me refiero a Cantera que ha sido proyectado por el despacho Legorreta + Legorreta Arquitectos, los acabados son excepcionales y la calidad del proyecto de primer mundo y una cosa muy importante es que tiene modelos de departamentos con tres recámaras. Algo que se está volviendo hoy en día inusual en los desarrollos habitacionales verticales con eso de que ahora las nuevas generaciones no quieren tener tantos hijos o simplemente ya no quieren tener descendencia.

Por ejemplo! Las familias extranjeras que vienen a vivir a Monterrey y que por lo regular son directores o altos ejecutivos de empresa, están conformadas por cuatro ó cinco miembros: padre, madre y dos o tres hijos que requerirán varias recámaras.

En resumen si quieres invertir y ver pronto ganancias hazlo con un departamento que tenga terraza y diferentes opciones de recámaras, recuerda que entre más tengas más mercado potencial, que el valor sea el adecuado para que le puedas sacar provecho prontamente y tenga una buena ubicación y que esté en San Jerónimo.

