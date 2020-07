Guillermo Godínez: ¡Es mejor algo del pastel a nada!

Fuente: Cortesía

Hace tiempo hice una editorial en la que decía que cuando vieras el local de tu vecino cerrar pusieras tus barbas a remojar y era el caso de Valle Oriente que estaba sufriendo de un éxodo de locatarios que no estaban renovando sus contratos y eso fue antes del Covid-19.

En estos días me he enterado que alrededor de unos 20 locatarios en Plaza Cumbres no renovarán su contrato a partir del próximo mes.

Los argumentos que dan es que en el nuevo contrato hay una aumento en la renta y piden que el compromiso sea de un plazo mucho mayor. Estas condiciones administrativas con las condiciones actuales de la economía da una combinación que les resulta imposible de cumplirle a su arrendador que son los de Fibra Uno y que coincidentemente son los propietarios, tanto de Plaza Cumbres, como Valle Oriente y Centrika.

Esta situación se está generalizando en otros centros comerciales, por ejemplo andaba por la Plaza XO, la que se ubica en Calzada San Pedro esquina con Río Mississippi y más de un tercio de sus locales están vacíos o han sido cerrados por los locatarios.

Y es que el problema de los locales en plazas y centros comerciales abiertos o cerrados ya venía anunciándose desde el año pasado debido, en gran parte a la gran cantidad de oferta de éstos y que sus propietarios quieren cobrar las “perlas de la virgen”.

Hasta el año pasado había 322 centros y plazas comerciales en el Área Metropolitana de Monterrey sin contar los que se empezaron a hacer en el 2020.

Los principales sectores en donde se encuentran este tipo de desarrollos inmobiliarios son San Pedro Garza García con un 26 por ciento del total; luego le sigue Garza Sada – Revolución con el 11 y San Nicolás con un 10.

Y no contemos todos los que se están haciendo en los otros municipios de los tipo “strip center” o abiertos que básicamente son negocios o tiendas para las necesidades primordiales del vecindario como tintorerías, pequeños restaurantes, papelerías, panaderías y demás y que también se han visto afectados.

Creo que son tiempos en los que no se pueden tomar todas las rebanadas del pastel, antes di que hay pastel.

No sé los expertos, pero es mejor tener algunas “migajas” de renta a que se eche a perder el pastel, porque una vez que se te empiezan a salir los locatarios ya no lo vuelves a levantar con nada o cambia el nivel y atractivo de tu centro comercial con tal de tener locatarios y para muestra tenemos el caso de Plaza La Silla.

Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con más de 28 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).

