Guillermo Godínez: Don Chema… un regio empresario

Triste noticia recibí el pasado miércoles cuando me informaron que había fallecido Don José María Garza Ponce, mejor conocido en el mundo empresarial y de la construcción como Chema Garza Ponce.

Ingeniero civil, egresado de la UANL y quien en 1966 fundó su constructora Garza Ponce y la hizo una de las 10 más importantes del país.

Tal es el caso que entre sus obras realizadas se encuentran El Mercado de Abastos Estrella, Galerías Monterrey, el Puente Atirantado, la Línea 2 y 3 del Metro, el Centro Roberto Garza Sada y el Estadio BBVA Bancomer, por mencionar algunos.

Todas obras emblemáticas y únicas de la ciudad, como lo fue Don Chema un gran empresario regiomontano que siempre se distinguió por ser un hombre muy trabajador, muy organizado y sumamente disciplinado y claro… con una gran visión de los negocios lo que ha llevado a la constructora a la posición que actualmente goza.

Dicen que siempre fue de la filosofía de: Piensa, razona y actúa y era un hombre de hechos y no palabras. De hecho era una persona muy reservada, que no le gustaba ser el centro de la atención y solamente hacía lo que se debía de hacer. Un hombre muy reservado con una gran sencillez y honradez, la cual se la heredó a sus hijos.

He tenido la oportunidad desde 1992, que fui el editor de la sección inmobiliaria de un importante medio impreso de la localidad, de conocer y trabajar con tres de sus hijos y ser en particular o me considero amigo de uno de ellos.

Es por eso que algunos de los comentarios que haré para ejemplificar las virtudes de Don Chema son de “viva voz”:

DISCIPLINA: Les enseñó que al trabajo hay que ser de los primeros en llegar para poner el ejemplo. Eran los primeros en llegar a las obras a supervisar.

SENCILLEZ: En la época de universitarios se iban en transporte público a sus clases y cuando se iban a pasear a la zona citrícola se iban a la Central Camionera y ¡vámonos!.

VISIÓN: En los 80 creó el primer parque industrial de Monterrey anticipándose a las necesidades y crecimiento del país para poder atender la maquila producto de la globalización mundial.

Todo esto hizo que la constructora se consolidara en lo que es hoy Grupo Garza Ponce con cinco grandes divisiones, en la actualidad.

Hoy más que nunca el país y la sociedad necesitamos más gente que genere trabajo y sueldos y que sean de buena calidad. En este caso GP genera actualmente cinco mil empleos, por lo que alrededor de unas 20 a 25 mil personas al final del día tienen sustento.

Empresarios que estén comprometidos con el crecimiento de su comunidad, que la cuide y la proteja.

Empresarios rectos, “derechos”, que su pasión sea ver crecer sus ciudades de una forma adecuada y que la gente tenga siempre una mejor calidad de vida.

Empresarios como Don Chema…

