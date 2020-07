Guillermo Godínez: Desperdician 3 mil 500 propiedades en el centro de Monterrey

Fuente: Cortesía

Hace poco la gente de la Ampi, que preside Cayetano Santos, organizó un panel para tratar el tema del abandono a la reactivación del centro de Monterrey con la participación de personajes o instituciones claves en este rubro.

Estuvo presente el Secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, José Manuel Vital; el director del Instituto Municipal de Planeación Integral, Javier Sánchez Sánchez y el doctor en derecho especializado en urbanismo legal Miguel Zárate.

Lo primero que salió a relucir es que el centro de Monterrey cuenta con aproximadamente tres mil 500 propiedades en mal estado, emproblemadas o abandonadas.

En el caso de las abandonadas en su totalidad el número es de 600 propiedades, además de 170 lotes completamente baldíos.

Este número de propiedades sin uso y que se encuentran en una zona urbana que cuenta con casi la totalidad de la infraestructura ideal para un desarrollo inmobiliario es un gran desperdicio que le cuesta al municipio al darles los servicios básicos como son luz, seguridad y recolección de basura por mencionar algunos y que no recibe pago por impuesto predial desde hace muchos años. Dije casi en su totalidad porque lo que reconocieron es que hacen falta áreas verdes.

El centro de Monterrey cuenta con una buena vialidad, transporte colectivo como camiones y todas las líneas del metro convergen en esta zona, también hay centros culturales, recreativos, no hay problemas de agua, luz o gas. Tienes todos los servicios urbanos como hospitales, escuelas, bancos, universidades, supermercados y algunos nuevos centros comerciales. Además de que es un gran generador de centros de trabajo.

Un tema interesante que señalaron es que aunque usted no lo crea hay muchas viviendas que parecen abandonadas por el mal estado en el que se encuentran, pero no! sí están habitadas, pero sus dueños las han dejado caer en su totalidad.

Se me figuran una vez que fui a Cuba y pregunté que porqué los inmuebles estaban tan deteriorados y la gente viviendo dentro y la respuesta fue que los edificios son propiedad del sistema y que las personas sólo los pueden habitar más no poseerlos. Y mi segunda pregunta fue y bueno cuándo se los quitan a lo que me contestaron: ah! cuando muera el usuario. O sea vives en una casa gratis toda tu vida y no la arreglas porque no es tuya pero sí vives en un muladar todo ese tiempo?

El problema que señalaron es que muchas casas están en problemas legales de herencias o intestadas y que sus propietarios son gente de la tercera y cuarta generación y no tienen los recursos o la energía para poner sus situaciones en orden. Tan bien sé de personas que piden “las perlas de la virgen” para salir adelante en su economía ya que es el único valor que tienen en posesión o bien son de la idea de “o bien vendida o bien podrida” y mira que lo han logrado.

En Europa esto no sucede y tu bien puedes ver cuando andas turisteando que los centros de las ciudades son muy bonitos y son ejemplo de su comunidad. Esto se debe a que allá sí tienen los recursos legales para tomar acciones y evitar que estén en desuso las propiedades de dicho sector.

Por ejemplo en Francia se puede tomar una propiedad por parte del estado que lleve vacía por más de 18 meses y se expropia temporalmente desde los seis hasta 12 años.

En Inglaterra las viviendas que tengan más de seis meses vacías podrán ser expropiadas o vendidas. En Holanda si está un año vacía es legal ocuparla. Si el propietario se compromete a no volver a dejarla abandonada se le regresa.

En Alemania te obligan a rehabilitar el inmueble y si te niegas te lo pueden expropiar temporal o definitivamente. Te obligan a que lo alquiles si no lo ocupas. Han llegado a los casos extremos de hasta demoler las viviendas desocupadas.

En Italia los ayuntamientos pueden poner multas del nueve al millar del valor catastral de la vivienda que esté vacía a los propietarios.

Es impresionante las medidas que se toman en Europa para fomentar el uso de los inmuebles y evitar que los dejen vacíos para especular en el mercado.

En nuestro estado y me atrevería a decir que en México no existe algo parecido, pero sí sé que los organismos mencionados al principio están trabajando en alguna ley para fomentar o estimular el aprovechamiento de las propiedades abandonadas en el centro de Monterrey.

