Guillermo Godínez: Cuídala y protégela…

Fuente: Cortesía

Llevamos mas de dos meses de estar coexistiendo dentro de nuestros domicilios particulares y hemos tenido oportunidad, bueno en mi caso así lo ha sido, de sacar todos esos pendientes que había postergado hacer en mi patrimonio familiar.

Desde abrir cajones que nunca les ponía atención y encontrarte tonterías que traías perdidas hasta pintar y arreglar detalles físicos en la casa que por mucho tiempo los dejé pasar porque no había tiempo de hacerlos.

Hoy que estamos dentro de nuestras viviendas es el mejor tiempo para arreglar nuestros hogares, digo tenemos el tiempo para poder esperar y recibir a algún técnico para que repare dichos pendientes.

Podemos tener el tiempo de cotizar con tres ó cuatro proveedores para ver precios y formas de resolver dicha tarea. Ojo! y algo muy importante que he descubierto como no hay mucho trabajo hay proveedores que quieren hacer su agosto y te dan unas cotizaciones “hiiiiiiiiiper” elevadas para sacar el mes contigo. De esta situación me he dado cuenta y cada vez se repite con más frecuencia.

Digo si ya vas a estar allí un buen tiempo y cada vez nos amplían la fecha de que esto termine pues téngala confortable, agradable y limpia. Al final del día es tu patrimonio y lo debes de tener al cien, así como cuidas tu carro que todos los domingos lo lavas.

Piensa que algún día igual y la vendes y es mucho mejor vender algo que está bien cuidado a vender algo que tiene la necesidad de muchas reparaciones y el comprador te va a castigar con su propuesta económica.

Empieza por las fugas de agua, darle mantenimiento a los aires acondicionados (y te vas a ahorrar gasto de energía eléctrica), la lavadora o la secadora, ventanas o mosquiteros rotos, puertas caídas, cortinas o persianas en mal estado, puertas y gabinetes en mal estado en baño y cocina, muebles de baño descompuestos o rotos, impermeabilización, tirar cacharros y finalmente una “pintadita” que ésta etapa hace maravillas a tu patrimonio.

La otra parte que debes de poner atención es protegerla de que no sea “atractiva” o “apetecible” para los amantes de lo ajeno que cada vez hay más o tienen el pretexto de la situación para querer obtener cosas que no tienen de una manera fácil.

Recordemos que un ratero es alguien flojo que no le gusta trabajar y por lo mismo quiere las cosas fáciles.

Es ahí donde debes de actuar y no ponerle la cosa fácil para que se anime a irrumpir en tu hogar y llevarse parte de tu patrimonio personal.

Pon cadillos en las bardas, herrería en áreas donde no tienes y que son de fácil acceso como las plantas bajas de las casas.

Que las puertas de las cocheras, accesos o la principal funcionen adecuadamente y sea difícil que puedan entrar.

La principal forma por la que irrumpen en un domicilio siempre es por la puerta principal, les digo que no se la complican, porque son flojos!

Ponte las pilas! Haz confortable tu hogar y asegúrate de hacerles difícil la chamba a los rateros! Suerte!

Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 28 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association Real Estate Editors (NAREE).

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.