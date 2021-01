Guillermo Godínez: Cómo será el 2021

Fuente: cortesía

Antes que nada feliz Año Nuevo para todos y les deseo todo lo mejor hoy y siempre! ¿Qué va a pasar este 2021 que ya vamos iniciando en materia inmobiliaria? Pues que van a haber muchos cambios y tendencias tanto en la forma de diseñarlos y construirlos como en la forma de comercializarlos y venderlos.

En mi punto de vista y considerando las opiniones de otros expertos o analistas del medio la tendencia será de diseñar espacios más abiertos con menos unidades para que no sean tantas las personas que cohabiten. Que los proyectos cuenten con mucha ventilación y áreas al aire libre y que sean menos las unidades habitacionales, así como las atractivas áreas comunes como gimnasios, albercas y toda esa gran cantidad de espacios creados para atraer a compradores. De hecho hace tiempo en otra editorial les había comentado que estos espacios iban a la baja por los conflictos entre los vecinos y que disparan mucho el costo del mantenimiento y luego venían problemas de falta de pago.

Y este último punto de que sean las cosas “menos” aplica también para los centros comerciales. Ahora entre menos personas o aglomeraciones haya la gente más va a ir a visitarlos o consumir.

De hecho se está dando, hoy en día un fenómeno que ya se venía manejando en grandes ciudades como la CDMX, Nueva York o París y son los “foodmarkets” en los que en los patios de escuelas, en el caso de ciudades del extranjero y aquí en Monterrey en lotes grandes de terrenos ciertos días de la semana se ponen personas a vender productos comestibles y algunos artículos de uso personal.

Este tipo de comercio Yo creo que va a aumentar, así como los pequeños locales especializados en algún producto como panaderías, fruterías, carnicerías o zapaterías y pequeñas tiendas de ropa. Es decir vamos a regresar a la vieja usanza.

En una investigación realizada en Estados Unidos durante el 2020, hasta el cierre de septiembre, los siguientes sectores o establecimientos han tenido los mejores y los peores rendimientos.

Entre los primeros están el comercio en línea, lo que significa que en el sector industrial las bodegas tendrán mucha demanda, luego siguen las mejoras para el hogar, pues con el confinamiento la gente, por fin le está poniendo atención a sus casas. También están las empresas de información, ya que todos le estamos echando más mano a este recurso para comunicarnos, le siguen los establecimientos del cuidado de la salud como hospitales y farmacias y al final los productos de consumo básico.

Los establecimientos que más mal les fue fueron los servicios públicos, la renta de oficinas, los centros comerciales, el sector de la hotelería y las aerolíneas.

Esto quiere decir y es algo obvio que el sector del turismo y los restaurantes van a seguir golpeados durante el 2021.

De todo lo que hemos vivido y experimentado durante el 2020 vamos a tener que analizarlo bien y reinventarnos para poder seguir adelante. Ser más creativos y proactivos y no quedarnos sentados a quejarnos y echarle la culpa a los gobiernos, tanto locales como federales.

Hay un refrán que dice: “Actúa localmente o en lo particular y ayudarás en lo general o global”.

En el caso de reinventarnos los desarrolladores inmobiliarios ya lo están aplicando en la localidad con los siguientes ejemplos: los enganches para adquirir un bien inmueble habitacional están desde un uno hasta un 10 por ciento del valor de la propiedad. Los plazos de pago aumentaron de 24 a 36 meses. Con decirles que algunos han bajado sus costos entre un 10 y un 15 por ciento.

Otro factor importante que no tiene algo que ver con la pandemia son las bajas tasas de interés que afortunadamente vivimos en la actualidad.

Los desarrollos de oficinas en renta, mejor conocidos como “coworks” van a tener que ampliar sus espacios por persona casi al doble de lo que daban antes por cada arrendatario.

En el corto plazo las cosas no van a ser como antes y muchos cambios llegarán para quedarse, por lo que como decimos coloquialmente pues “flojito y cooperando”, porque si no te adaptas no vas a ser de los que sí persistan.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 29 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).

