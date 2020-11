Guillermo Godínez: Carza desarrolla y concientiza

Fuente: cortesía

Grata sorpresa me he llevado el pasado viernes al descubrir que una desarrolladora en la Ciudad además de publicitar sus proyectos habitacionales en las redes sociales también se ha dado a la tarea de explicarnos el origen de Monterrey desde sus inicios y me refiero a la gente de Carza.

A partir de la semana pasada podemos ver videos del historiador regiomontano Juan José Silva sobre la historia del origen del “Nuevo Reino de León” y por consiguiente de Monterrey.

Me dicen que cada semana podremos ver interesantes relatos por parte de él de cómo llegaron los primeros colonizadores del Área Metropolitana y que eran judíos sefardíes y toda la influencia que dejaron y que todavía la conservamos.

En alguna ocasión escuché que si sacudimos el árbol genealógico de algún regiomontano oriundo caería algún judío.

Y es que si te pones a analizar el que se coma cabrito, las tortillas de harina, ciertos dulces regionales y algunas plantas que vemos en nuestras casas hoy en día son tradiciones judías.

Yo creo que también vamos a descubrir que mucho de la arquitectura vernácula de esta metrópoli también tienen influencia hebrea.

Qué gran idea han tenido los de Carza al explicarnos por qué los regios son como son y de dónde viene esa forma de ser.

Estoy seguro que con el paso de las semanas y con la grata y experta explicación del historiador Silva aprenderemos mucho de esta siempre “pujante” sociedad local.

Ya que estaba en su sitio de Facebook descubrí otros temas muy interesantes que te ofrecen como recetas de cocina, charlas con gente experta en diferentes tópicos todo con el fin de que tengamos una mejor calidad de vida!

Creo que hoy en día entre mas información y conocimientos tengamos podremos ser mejores seres humanos, ciudadanos y vecinos. Todo esto permitirá que tengamos mejores entornos y por consiguiente vivir en un mejor lugar con nuestras familias.

Los tiempos actuales que vivimos son para hacer conciencia y tratar de mejorar nuestros hábitos y convivir mejor con la naturaleza y las personas que tenemos a nuestro alrededor.

Enhorabuena a la gente de Carza por este proyecto, que estoy seguro que va a ser de gran provecho para las personas que entren a su sitio en las redes sociales.

Es bueno para uno como editorialista poder encontrar y compartirles cosas positivas y “bonitas” y no solamente noticias o cosas económicas relacionadas con el mundo inmobiliario.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con más de 28 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.