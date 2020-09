Guillermo Godínez: ¿Autoconstruir sería como automedicarse?

Fuente: cortesía

Hoy en día se está diciendo mucho sobre el proyecto del gobierno federal para que la gente que quiera un crédito de interés social que otorga el Infonavit pueda autoconstruir, en lugar de adquirir una casa nueva recién hecha por algún desarrollador en cualquier parte del País.

La principal justificación o motivo es que dicen que los desarrolladores se ganan mucho dinero, el cual bien se podrían ahorrar los futuros adquirientes y esto provocaría un menor costo al momento de hacerse de su patrimonio familiar.

Tal vez en la edificación y venta de casas residenciales los márgenes de ganancia puedan ser superiores por el hecho de que se ponen acabados de lujo y las proporciones del inmueble son grandes.

En el caso de las viviendas de interés social al ser de menores dimensiones las ganancias son menores y eso sí es una organización o infraestructura que va como un fino reloj con los tiempos exactos para que no se vaya a salir de presupuesto o tiempo de ejecución porque, gracias a la libre competencia que existe hoy en día los precios no pueden ser a capricho, sino mas bien a como está la competencia o el mercado abierto.

Anteriormente cuando las casas de interés social las adjudicaban los sindicatos o te decían dónde te tocaba comprar, entonces sí eran de mala calidad, con ubicaciones muy malas y los diseños pésimos, pues era esa opción o esa opción y si no la tomabas te quedabas sin la oportunidad de hacerte de tu propia casa. Eso terminó a finales de los 90.

Suena padre que te puedas construir tu propia casa y hacerla a tu gusto como siempre la has querido. La mayoría de la gente no se dedica a la construcción y menos al diseño de los espacios para una casa.

¿Qué va a pasar si no compras una casa por profesionales como un desarrollador o un arquitecto?

Pues que vas a caer en manos del “maistro” que te va a presupuestar y decirte que se necesitan tantas columnas y cerramientos, así como cemento y varillas como si fueras a hacer un fuerte.

Serás víctima de malas decisiones y el mal gasto del dinero que a bien te prestó el Infonavit.

¿A poco el “maistro” va a ver cuáles son las mejores ubicaciones de las ventanas considerando los vientos dominantes del lugar o la posición del Sol? ¿Va a considerar los mejores y el mejor precio de los materiales a usar?

Les platico que cuando fui el editor de la sección de bienes raíces, en el periódico El Norte, allá por los 90, sacábamos cada semana una lista del valor de los precios de los materiales que nos proporcionaba la PROFECO. Y cuál era la sorpresa que los materiales eran mas caros en tiendas individuales o únicas de materialistas en las colonias de menos ingresos.

Al pobre le daban más caro en su colonia el block, el cemento y las varillas que ir a una tienda de cadena de materiales para la construcción.

Las desarrolladoras compran en grandes cantidades y obtienen mejores precios, los cuales se ven reflejados al momento de hacer las casas.

La verdad es que son muchos los beneficios de comprar una casa nueva, pero si tu quisieras “autoconstruir”, entonces ve con un arquitecto para que te diseñe todo tu proyecto y te lo lleves a tus tiempos, pero ya con la directriz de un profesional que a eso se dedica.

Viéndolo por el lado positivo esta situación puede hacer que los arquitectos por fin sean necesitados como se necesita a un abogado o a un médico.

Yo soy arquitecto y siempre me topo con gente que me dice: “Yo siempre quise ser arquitecto, creo que esa era mi vocación”, Yo por dentro digo: “Bendito Dios que no lo eres”. El hecho que te guste lo estético no significa que tienes madera para ese oficio.

En ocasiones me curo en la casa alguna pequeña herida cuando me lastimo, pero no por eso significa que debí de ser doctor.

En resúmen yo digo que autoconstruir puede llevar a una anarquía urbana y arquitectónica sin precedentes y por eso hay profesionales que se dedican a eso.

El abogado si pierde un caso lo archiva, el doctor si pierde un paciente se entierra, pero si construyes algo mal vivirás con él todos los días o hasta que lo derrumbes.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 28 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).

