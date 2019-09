Graciela M. Martínez: Home Office: 5 pasos para su implementación

Fuente: Cortesía

Estimado lector, en entregas pasadas se hablo sobre todos los beneficios de ser parte de las organizaciones que tienen la modalidad de HOME OFFICE con algunos colaboradores, en este artículo hablaremos de la implementación. Según la empresa de talento Manpower en México actualmente el 57 por ciento de las empresas maneja esta modalidad en cierto grado.

Si buscas tener esta modalidad con tus colaboradores es importante que tomes en cuenta los 5 pasos que a continuación te muestro para su correcta implementación dentro de tu organización:

1. Encontrar a los candidatos idóneos

El HOME OFFICE es una modalidad bajo la cual no todos pueden trabajar, lo más importante es evaluar el perfil de aquellos colaboradores que su rol dentro de la organización se realice desde un espacio fuera de la oficina, de modo que es muy importante tomar en cuenta las características del perfil personal así como sus actividades donde aquellos que cuenten con cualidades que se compaginen a la modalidad de trabajar desde casa y realizar todas sus actividades de igual forma que en la oficina puedan llevarla a cabo.

2. Programa basado en resultados

Para que se pueda obtener un análisis de si funciona tener esta modalidad dentro del negocio, es indispensable incorporar un programa que señale los avances, tiempos y resultados de cada colaborador y cada proyecto para poder tomar decisiones sobre los beneficios que nos da y del mismo modo eliminar las complicaciones que puede haber dentro del HOME OFFICE.

3. Equipamiento de dispositivos y software

Uno de los pasos más importantes para su correcta implementación es asegurar de que todo aquel colaborador que trabaje desde otro espacio fuera de la oficina cuente con el equipo adecuado para llevar sus actividades del mismo modo que estando en la oficina, haciendo uso de programas y/o aplicaciones que faciliten la realización de todos los proyectos para obtener una productividad mayor donde sea que se encuentre.

4. Fijar horarios y rutinas

Este paso debe ser efectuado por cada colaborador, ya que el hecho de no tener un horario fijo o tener que esta en una oficina no impide que se genere una rutina de las actividades que debe realizarse, uno de los aspectos más importantes es recordar que aún cuando no nos encontramos en la oficina, tenemos responsabilidad de llevar a cabo y cumplir todas nuestras actividades en tiempo y forma sin importar nuestra modalidad de trabajo.

5. Comunicación efectiva con tus colaboradores

El hecho de no estar en el mismo espacio de trabajo no es motivo para no estar al tanto de las actividades y el avance de cada actividad que efectúan los trabajadores, actualmente existen diversas aplicaciones para realizar videoconferencias, monitoreo en tiempo real de los resultados de cada proyecto, en fin la tecnología nos ha propuesto un sin fin de herramientas para tener una comunicación altamente efectiva con quien sea sin importar donde se encuentre.

Implementar HOME OFFICE en las organizaciones será factor clave para fomentar un ambiente laboral favorable, previniendo situaciones de tensión y estrés, pues se estará dando obligatoriedad a la NOM-035-STPS-2018 (FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN). Permítenos apoyarte para fortalecer el talento de tu Capital Humano, con nuestra experiencia en Desarrollo Organizacional.

Graciela Montserrat Martínez Juárez Contador Público, Coordinadora de Comunicación y Medios del Despacho Elizondo Cantú, SC.

