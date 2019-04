GOT y #SeryHacerCiudadanía

Fuente: Cortesía

Un ejercicio de política aplicada es la serie de Juego de Tronos. Después de dos años de espera, parece que la objetividad se asienta, si esto es posible entre tantos amores y traiciones que imperan.

En términos de la democracia es una serie sin elecciones, sin acciones afirmativas para posicionar equitativamente el liderazgo de las mujeres y, dentro de una diversidad racial interesante, sin personajes asiáticos, ni indígenas. Aunque tiene guiños incluyentes que encuentran más posibilidades en los libros, pero estos quedaron suspendidos en el limbo. Habrá que esperar a ver la interpretación de los productores para luego leer las verdaderas intenciones del autor.

Al quitar las campañas, los partidos políticos, el voto, las multitudes, esta historia deja expuesta la dinámica política de los poderes detrás de los carismas. En México y en Nuevo León estos carismas han llevado al gobierno a candidatos guapos, broncos y del tipo millennial súper cool, que finalmente jalan la atención pública y no dejan ver a quienes mueven los hilos del poder.

En alguna temporada de #GOT la presión del pueblo -la religión- marcó la trama, recuerden a Cersei Lannister penando por la calle al coro de shame, shame, shame; en la primera se buscaba la legitimidad formal de quien gobierna y de mermar a rivales potenciales, sigue doliendo la artera muerte de Ed Stark. Temporada tras temporada la diosa Fortuna mantiene las esperanzas en los buenos, que también de tanto en tanto transitan de la luz a la oscuridad.

Aunque son muchas las familias que por diversas razones tienen poder, la mayoría son más de influencia, sólo siete mantienen el linaje potencial para gobernar. Se reduce así la dinámica y el enfoque de política, casi puede advertirse un mapeo histórico de lo que ha sido el devenir de occidente. Están los ricos productores de alimentos, los dueños de las minas y los metales, el pragmatismo asceta del gélido norte, la magia de aromas, especies y sensualidad o el agreste desierto. Pero también la fuerza implacable del fuego, del conocimiento, de la disciplina militar, de la sagacidad mental, de la curiosidad científica. El éxito de unos es la paz, de otros el control del territorio, el gobierno sobre todos. El valor estratégico a veces es el dinero, el dominio del mar, el dragonglass, los alimentos, la información.

La virtud de la literatura es que el desplazamiento y el flujo de información de las redes sociales sin estar presentes, ocurren. A diferencia de El Señor de los Anillos, que abría largas -y disfrutables- elipsis para ser congruentes con el tiempo que les tomaba a los personajes trasladarse e informarse, en #GOT no sucede. Ya la temporada 7 dejó un mal sabor de boca con los “Uber-dragons” y los cuervos de Whatsapp, y en este sentido no parece que la octava vaya a mejorar con tantas historias abiertas y tan pocos capítulos por venir, con tanto tiempo de espera para que algo de objetividad se asiente en cada espectador.

Más allá de cómo resuelvan las elipsis y los finales, Juego de Tronos es una historia de política, de esta convicción tan humana de creer que se tiene todo para mandar sobre todos. Por lo tanto, vale la pena ver la serie, leer los libros y comentarlos, porque #SeryHacerCiudadanía también es saber y hacer política.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

