Gonzalo Galván: De la negación de la muerte al compromiso social

Fuente: cortesia

Innegablemente, la situación de la pandemia Covid-19 representa para todas y todos unos estresores de tipo ambiental. Lo anterior activa un vasto repertorio de reacciones ante esa realidad.

Estas reacciones nos llevan a sentir, pensar y actuar de diferentes maneras. Cada individuo o cada grupo de individuos realizan lecturas –bastante diversas– de la realidad particular que acontece, de ahí entonces que las respuestas de estrés pueden variar en cualidad e intensidad.

Dos miedos son, para los seres humanos, los más arraigados y primitivos: uno, el miedo a lo desconocido, el otro, el miedo a la muerte (aunque probablemente este segundo derive del primero; ya que, a ciencia cierta, desconocemos qué nos depara el futuro, más allá de nuestra fe).

No hay duda de que la pandemia nos enfrenta a ambos miedos. No sabemos mucho acerca del virus (a pesar de los avances en la ciencia). Por otro lado, sabemos que el contagio puede progresar hasta un final poco deseado: la muerte; o, en algunos casos, con severos síntomas.

Como lo señalo, las personas hacen diferentes lecturas e interpretaciones de la misma realidad. Por lo tanto, existen diversas realidades y formas alternativas de reacción ante la pandemia que, como evento estresante, aquí nos reportan una serie de inconvenientes.

Entre el abanico de posibilidades conductuales frente a la pandemia, quisiera centrarme en una de ellas, la conducta que parece estar determinada por la negación de la muerte o al menos por la percepción de que poco o nada puede pasar si me expongo: arriesgarme.

Ahora bien, ¿qué significa tener una baja percepción de riesgo? En pocas palabras, es un fallo o desequilibrio entre la valoración del peligro, que algo representa, y la vulnerabilidad que tengo ante ello. Una baja percepción de riesgo inclina a las personas a entenderse como no vulnerables, como sujetos poseedores de ciertas características, que los vuelven inmunes ante tal o cual acontecimiento (creencia de superioridad) o, bien, piensan que el azar jugará a su favor.

Nada más alejado de la realidad, es lo que acontece. Este tipo de falencia, o sesgo, en la percepción es más frecuente entre jóvenes y adolescentes. Ciertas características, relacionadas con la maduración de un área particular del cerebro (prefrontal) explican la dificultad de las y los jóvenes para ver el peligro. Es decir, un hecho madurativo es lo que subyace, a lo que titulamos como “conducta irresponsable”. No obstante, en la población adulta, esto también sucede y aquí la cuestión madurativa, desde el punto de vista biológico, tiene algo menos que ver.

En el último caso, son mecanismos psicológicos bien conocidos los que operan en el comportamiento de los adultos. Ciertos adultos, ante la pandemia, no han sido capaces de tolerar en su interior la angustia ante la posibilidad de ser contagiados y, por lo tanto, correr el riesgo de perecer, mucho menos aun la posibilidad de ser portadores asintomáticos de virus y contagiar a otros.

En este sentido, cuando las personas niegan la peligrosidad de un asunto, en este caso la pandemia, y se sitúan en una posición de omnipotencia, es decir, de que nada les puede ocurrir, esto último comienza a operar en favor de fines destructivos.

La poca capacidad de percibir el riesgo por parte de un sector de la población no es algo que hubiera llegado con la pandemia. Entre estas personas se encuentran aquellas que continúan usando tabaco a pesar de las fuertes evidencias de que puede producir cáncer (entre otras letales afecciones); quienes no utilizan protección al momento de mantener relaciones sexuales y se contagian (y luego contagian) con VIH; aquellas mismas que beben alcohol y deciden conducir, incluso, los mismos que aceleran sus vehículos entre las calles más allá de los límites permitidos, creyendo que los controlan.

El comportamiento explicado, en general, cede poco ante las intervenciones. Se trata de personas que no siguen protocolos de bioseguridad, no hacen cuarentena, niegan la pandemia, generan situaciones grupales, entre otros comportamientos; sí, valoran las ventajas inmediatas de asumir ciertos riesgos, poniendo por encima de todo bien común el bien individual, es decir, su comportamiento no tiene las características de un comportamiento de tipo prosocial.

Las intervenciones en este tipo de personas, en general, resultan no menos que infructuosas, sin embargo, algo se puede hacer. Desde lo individual y grupal, debemos ejercer el comportamiento prosocial buscando el bienestar de otras personas, persiguiendo fines sociales; a mayor frecuencia e intensidad del uso de estos comportamientos, mayor es la posibilidad de generar una reciprocidad positiva, de calidad y solidaria en el sentido de “si él o ella me cuida, yo lo cuido”.

Por último, a modo de cierre: no es descabellado reflexionar en la finitud de la vida; de hecho, es algo que nos acompaña a lo largo de nuestros ciclos vitales, es adecuado amigarnos con la idea de la muerte, aceptarla; sin embargo, negarla es un camino más rápido a ella.

El autor es director de la escuela de Psicología de UDEM. Cuenta con un Doctorado en Psicología por la Universidad de Oviedo (España), una Maestría en prevención y tratamiento de las adicciones por la Universidad de Valencia, una Especialidad en Hipnosis Ericksoniana, Universidad de Valencia y es Experto en tratamiento de Trauma por EMDR (USA), Licencia en Psicología por la Universidad de Flores, Argentina.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.