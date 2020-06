Golpea falta de liquidez a empresas y familias de Nuevo León

La complicada situación de suspensión de actividades ha dejado sin ingresos a un número importante de empresas y familias; sin embargo, las obligaciones laborales y fiscales se han mantenido, lo que complica su situación coincidieron analistas y organismos de Nuevo León (NL).

En una encuesta realizada por Caintra a Socios de la Cámara, para saber el destino de un crédito que promueven a través de Nafin se encontró que alrededor de un 46.4 por ciento de las empresas utilizaría los recursos para capital de trabajo, es decir, cubrir sus obligaciones de pago tanto a trabajadores como proveedores.

El siguiente rubro, revela el estudio, muy parecido al anterior es el flujo de efectivo, el cual fue mencionado por el 23.2 por ciento. En tanto, un 14.3 por ciento dedicara los recursos hacia inversión para fortalecer sus operaciones.

Carlos Peña Salas, Director de OPEN Consulting Group (OCG), indicó que parte del problema que se está viviendo ahora es la desaceleración económica por las afectaciones que ha provocado el Covid-19, que al acentuarse, provocará que la actividad económica de Nuevo León y el país caiga en lo sucesivo

“En todos los sectores de la economía de la entidad ha habido una afectación, en unos con mucho más gravedad, como la construcción, turismo, restaurantero y hoteleros”, destacó.

Agregó que el consumo y la productividad bajaron hasta un 50 por ciento, lo que elevó el desempleo en todos los sectores y generó que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) busquen estrategias para sobrevivir, ya algunas han tenido que cerrar.

Según un estudio de mercado de la firma TMH CONSULTING & INVESTMENT GROUP, el segmento de las PyMEs a nivel nacional tendrá un decrecimiento de doble dígito en 2020 donde destacan los problemas de liquidez y una cartera vencida en aumento.

Thomas Michael Hogg, director de la firma refiere que “la ventaja que tienen las empresas de Nuevo León es la mayor competitividad y poder integrarse a las cadenas de suministros de exportación hacia Estados Unidos, donde los beneficiará el T-MEC”.

Peña Salas refirió, que independientemente del apoyo del gobierno federal a las PyMes, de 25 mil pesos, “que en la realidad no sirven para nada”, se tienen que buscar estrategias inteligentes como diversificar los propios negocios.

“Si antes se dedicaban a producir un producto hay que aumentar las líneas de producción en catálogos para poder tener mayores entradas. La otra es buscar otro tipo de servicios que puedan prestar, usar estrategias tecnológicas por medio de ventas de e-commerce, que es lo que ha ayudado mucho a la venta de una manera importante”, dijo el experto.

Respecto al financiamiento Peña Salas destacó “ahora no es un buen momento para tener deudas, ya que no sabemos si vas a recuperar las ventas o no, entonces habrá mucha cartera vencida… es un momento complicado.

“En mi punto de vista es reinventarse como negocio, por medio de la diversificación de servicios y de productos y no agarrar pasivos porque no sabemos si después del Covid exista el mismo consumo y eso peligraría el cumplimiento de la deuda”.