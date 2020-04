"Golpea" Covid-19 a industria del acero en México

La pandemia del COVID-19 definitivamente afectará a la industria del acero en México, y considerando lo que sucedió con la epidemia del 2009, la industria caería este año entre 10 y 15 por ciento, equivalente a entre 2 y 3 millones de toneladas estimó Daniel Riojas de la Garza, subdirector de ventas de AHMSA.

Al participar en el seminario web “Will coronavirus affect the health of the Iron and Steel industry in Mexico”, organizado por MM Steel Club, el directivo, señaló que considerando que uno de los sectores más afectados será el automotriz, el impacto podría ser mucho mayor, debido a que la participación del acero doméstico en esta industria ha venido creciendo en los últimos años.

Nuevo León destaca como el tercer estado con mayor producción de acero en México y es sede de los corporativos de los principales productores en el país como Ternium, Deacero, Villacero, y recientemente también de ArcelorMittal México, entre otros.

AHMSA se ubica en Monclova, Coahuila, tiene una capacidad de 5.5 millones de toneladas anuales, y actualmente esta trabajando a un 60 por ciento de su capacidad por varios factores entre ellos el Covid-19.

En el Webinar participaron también Lucas Da Rocha, director de ventas y mercadotecnia de Gerdau México, Carlos Alanís, director de Fisacero, Jerónimo Emiliano García De Brahi, director Gerente y Socio de AMBE Ingeniería y Miguel Arellano, ex gerente de servicio de desgaste en SSAB México.

En su presentación, Riojas de la Garza, recordó que el año pasado el PIB de México disminuyó 0.1 por ciento y el pronóstico para 2020 es una caída de entre 2 y 4 por ciento.

“Recordemos que 2009 tuvimos la pandemia del H1N1 en ese caso el impacto en el PIB fue una caída de -5.9 por ciento”.

Respecto al impacto en la actividad industrial hay dos efectos importantes, en el sector construcción y en el de manufactura, los cuales en el 2009 cayeron -6 y -10 por ciento respectivamente.

En la industria del acero hubo también un impacto, en 2008 la producción fue de 20 millones de toneladas y en 2009 cayó a 18 millones de toneladas, es decir un 10 por ciento.

“Ahora estamos esperando producir 16 millones de toneladas, es decir tener una caída entre 10 y 15 por ciento, y una de las causas es por el Covid-19”, añadió.

El directivo de AHMSA señaló que el sector manufacturero mantenía un crecimiento, y ahora está cayendo por primera vez en 11 años debido a la pandemia, ya que muchas industrias han tenido que parar debido a que no son considerados sectores esenciales.

El gobierno federal incluyó el lunes pasado al acero como una industria esencial por lo que puede seguir operando.

Refirió que el acero va a diferentes mercados, en México un 61 por ciento va al sector de la construcción, mientras que el de automotriz sigue creciendo, ya que en el 2008 participaba con el 10 por ciento de la producción doméstica de acero y para el 2018 se elevó al 22 por ciento.

“Esto significa que el paro en las operaciones automotrices y auto-transporte tendrá un fuerte impacto en el acero”, destacó.

Respecto a los precios en México, refirió que están relacionados con un índice de precios en Estados Unidos, y en este momento la relación entre el peso y el dólar es de 25 pesos, cuando hace un mes era de 18.5 pesos por dólar, por lo que afectará también los precios del acero y la demanda en México.

Por su parte, Lucas Da Rocha, director de ventas y mercadotecnia de Gerdau México, señaló que en 2019 la confianza del sector empresarial disminuyó drásticamente por el cambio de gobierno y la falta de un acuerdo en el TMEC.

“Los cambios en las políticas económicas golpearon la confianza, el cambio de reglas, de permisos para proyectos de infraestructura en la Ciudad de México, frenaron la construcción en el país”.

“La buena noticia para la construcción es que por fin terminó 2019 y en 2020 empezaron a recuperar algunos proyectos privados y públicos como el aeropuerto Santa Lucia, Dos Bocas, el Tren Maya”.

Carlos Alanis, CEO de Fisacero, dijo que la empresa se encuentra maximizando su flujo de caja, y su eficiencia, buscando oportunidades y preparándose para arrancar cuando termine la actual situación de desaceleración por el brote de Coronavirus.

Reconoció que al momento se enfrentan problemas con la demanda del sector acero, considerando que la industria automotriz se encuentra paralizada desde finales de marzo, y continuará así hasta finales de abril.

Por otro lado, dijo que en el sector de electrónicos, se creó una demanda de acero pues se están enfocando en producir respiradores y otros equipos médicos.

Por su parte, Jerónimo Emiliano García De Brahi, director administrativo y socio de AMBE Engineering, resaltó que actualmente México es el sexto productor mundial de autos, y el cuarto mayor exportador, cuya industria representa el 30 por ciento del consumo de acero, y el 45 por ciento de consumo de acero plano, que es la mayor participación porcentual en el mundo.

Al momento, explicó, el 100 de las fábricas de autos en México están detenidas, y algunas desde finales de marzo, y así seguirán hasta finales de abril e inicios de mayo.

Esto significa, dijo, que el 45 por ciento del acero plano verá niveles muy bajos de producción y consumo, eso significa que cuando esto termine, la industria del acero tendrá que reiniciar, por lo que tiene que estar preparada para ello.