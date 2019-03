Gobierno de AMLO ofrece disculpa pública por asesinato de estudiantes del Tec de Monterrey

El Gobierno de México ofreció este martes una disculpa pública a los padres de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que perdieron la vida hace nueve años a manos de elementos del Ejército, en Nuevo León.

A nombre del Estado mexicano, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó la disculpa por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida los jóvenes.

“Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia, no sicarios. Por mi conducto el Estado hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño desde el 19 de marzo de 2010 (...), así como implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”, dijo la titular de Segob.

“Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos”, añadió.

Aseguró que uno de los ejes rectores de este Gobierno es el respeto a los derechos humanos, “por consiguiente, redoblaremos esfuerzos para que se capacite a los elementos de nuestras fuerzas armadas en materia de derechos humanos”.

Los estudiantes Jorge Mercado y Francisco Arredondo fueron asesinados el 19 de marzo de 2010 por elementos del Ejército. El hecho fue narrado en el documental 'Hasta los dientes' de Alberto Arnaut, distribuido por Ambulante, que reúne testimonios de los familiares, amigos e involucrados en el caso.

A través de su cuenta de Twitter, Ambulante apuntó que la disculpa pública se deriva de la proyección del documental. "Es un hecho sin precedentes en México".

Con información de Susana Guzmán.