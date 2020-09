GMB retrasa paga de rentas en departamentos

Otro cliente de GBM que celebraron en 2017 un contrato de promesa de transmisión de propiedad con la firma RACD Desarrollos SAPI de CV (su firma subsidiaria) para la compra de un departamento , en el proyecto The Shore at 46. La unidad fue entregada en julio de 2018 acusaron que la inmobiliaria no reparte las ganancias por rentas.

“En este contrato figura como representante de RACD Desarrollos, Marc Pujol Folch, quién es CEO de GMB”, refirió. “Y ahí se estipula que en caso de que quieran comercializar para renta de uso vacacional, habitación o arrendamiento hotelero, deberá hacerse exclusivamente mediante los servicios de la empresa que designe el vendedor (GMB), por un periodo mínimo de tres años”.

Detalló que “desde el origen, la compra de la propiedad estaba condicionada a ser operada a través de una de las firmas de GMB y se condicionaba al propietario a equipar el departamento con mobiliario especificado por GMB”.

El 4 de octubre de 2018 se celebró el contrato de Rentas Vacacionales con la sociedad Operadora Higrise S de RL de CV, que regulaba toda la operación para entregar las unidades de dicho condominio, firma que tendría que repartir las utilidades que se hubieran generado durante cada periodo operativo, sin embargo nunca lo hizo en más de un año y medio con la administración de la propiedad.

Adicionalmente, e independientemente de las utilidades que se generaran la empresa administradora se comprometía a pagar un rendimiento sobre inversión del ocho por ciento en el primer año, 8.5 en el segundo y nueve por ciento en el tercer año del contrato, cuestión que tampoco ha sido cumplida al día de hoy.

“El pasado 25 de marzo del 2020 me llega un correo y pegan un aviso en mi unidad, y en casi todas las del condominio, en el que notifican la terminación del contrato por la pandemia del Covid-19 como causa de fuerza mayor, pero no se hacen responsables por los pagos pendientes”.

“Esto es una actuación completamente desleal y una falta de seriedad al ofrecer rendimientos que aún aparecen en su página web y engañan a posibles inversionistas”, clamó el cliente afectado.