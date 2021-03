Gasta SEA 40 mil pesos diarios sin documentarlo

Durante febrero de 2021, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) recibió transferencias de recursos públicos por un monto de un millón 125 mil 136 pesos, por lo que gastaron 40 mil pesos diarios sin documentar lo que hicieron en ese mes, denunciaron Coparmex Nuevo León y Redes Quinto Poder.

Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, e Iván Rivas Rodríguez, director general de Coparmex NL, señalaron que no se pudo encontrar documentación relativa a minutas o sesiones de trabajo del mes pasado.

“Estamos Implementando acciones legales con el cumplimiento de los deberes y facultades para cada órgano del Sistema Estatal anticorrupción”, indicó Ramos.

Además, señaló que se sigue ocultando el nombre de las personas servidores públicas en el organigrama de esta dependencia.

Coparmex NL y Redes Quinto Poder hicieron una alianza y se comprometieron a llevar a cabo mediciones mensuales para fortalecer el combate a la corrupción en el estado.

“El pasado 16 de febrero informamos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción que habíamos documentado el incumplimiento de dos principios de la Ley del Sistema Estatal: La máxima publicidad y la transparencia”, declaró Rivas.

Lo anterior en virtud de que el SEA no cuenta con información actualizada, no se encuentran disponibles minutas ni actas de sus sesiones, no cuentan con documentales de convenios que dicen haber firmado, ni cuentan con información de las funciones de sus puestos.

Los organismos presentaron también esta solicitud a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, a la que dieron cuenta de violaciones graves a la Ley de Transparencia y al ejercicio pleno del derecho a la información por parte de la Secretaría Ejecutiva del SEA. “Recordemos que, por Ley, deben garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, incluyendo el la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción”.

Esta denuncia fue recibida y la COTAI aseguró que dicha denuncia encuadra dentro de lo contemplado en la Ley que rige a esta Comisión, por lo que se dio por aceptada, requiriendo que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción rinda un informe, que a la fecha no ha cumplido.