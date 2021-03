Ganan mujeres menos en los trabajos

En cuanto a la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres que ocupan un puesto similar, señaló que pese a que ésta es una realidad que existe en todo el mundo “las mujeres aceptamos ciertos puestos no solo por lo económico sino que lleva una parte del compromiso que adquirimos, indicó Ángeles Vela, directora del Clúster del Software de Nuevo León (CsoftMty).

Comentó el mundo de la tecnología, está compuesto por menos del 20 por ciento, de mujeres.

“En un mundo de hombres, laboralmente hablando en el área de las ingenierías, en un principio de mi carrera sí existía preferencia en los puestos para los que yo postulaba, tuve que demostrar que no importaba el tipo de tarea, horarios ni dificultad en la toma de decisiones para los diferentes puestos para una mujer y poco a poco me fui ganando confianza con la gente, pero sobre todo en mí misma para poder desempeñarme en lo que yo decidía hacer”.

Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez, directora ejecutiva de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, dijo que en alguna ocasión fue descartada para ocupar un puesto en una empresa, pese a ser la más capacitada entre las opciones finales, por el hecho de ser mujer.

Fuente: Cortesía

“Recuerdo como si fuera ayer una conversación que tuve con el director de Recursos Humanos de una organización en la que buscaba trabajar. Había hecho todo el proceso, quedé en la terna final y en la última entrevista, él me dijo: “Eres el mejor candidato que tengo, pero tú no vas a quedar, no pierdas tu tiempo aquí”. Yo estaba en shock. Mi respuesta fue: “Si soy el mejor candidato ¿por qué no voy a quedar?” Y él muy honestamente me contestó: “En esta organización, este puesto directivo tiene un determinado perfil…va a ser para un hombre.

“Fue muy duro, pero no sabes cómo le agradezco que haya reconocido mi talento, que no me haya hecho perder el tiempo y que me hablara con la verdad”, agregó.

Destacó que para llegar a donde está, ha trabajado y sigue trabajando mucho, porque cuando alguien quiere crecer no hay techo de cristal que aguante 12 o 14 horas de trabajo.

Descartó que en el tema de negocio las mujeres estén en desventaja frente a los hombres, y si acaso, están en diferente posición y proceso de evolución por cuestiones históricas y culturales.

“Las cosas van cambiando y hoy hay muchas más oportunidades para las mujeres: podemos estudiar, emprender, ser independientes financieramente, decidir qué queremos a título personal. Yo creo que en desventaja, no. En diferentes pistas, sí”, señaló.

“Diría que la cultura y los estereotipos prevalecientes pueden limitar, pero no deben detener el desarrollo de las mujeres. Al final, la cuestión no es quién va a dejarme; sino quién va a detenerme”, destacó.