Gabriela M. Farías: Una profesión lista para el futuro

Fuente: cortesía

La transformación digital ha llevado a las organizaciones a replantear su modelo de negocios y a redefinir sus procesos y actividades para estar a la par de un entorno cada vez más dinámico.

El “Jobs of the Future” 2018 del Foro Económico Mundial, indica que para 2022, 75 millones de empleos pueden ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas. Además, que un grupo de perfiles de trabajo se volverá cada vez más redundante, lo que incluye contadores y auditores.

Este informe también indica que pueden surgir 133 millones de nuevos empleos para 2022, lo que apunta a una economía mundial en crecimiento en lugar de contraerse. Esto representa una enorme oportunidad para la contaduría,

Como en el pasado, la contaduría hoy está lista para transformarse. No es la primera vez que en la historia esta profesión ha tenido que reinventarse. Desde su concepción en el siglo XVI con Lucca Paccioli, ha superado los retos del Renacimiento, la Revolución Industrial y la Sociedad de la Información, con la incorporación masiva de las computadoras y la tecnología. Solo que hoy, la velocidad del cambio es mucho mayor.

La Federación Internacional de Contadores (IFAC), a través del Panel Internacional de Educación en Contabilidad (IPAE), impulsa un modelo formativo para la profesión contable que le permita subirse a la ola del cambio y alcanzar nuevas alturas, a través de la difusión de los Estándares Internacionales de Educación en Contabilidad (IES) y mediante la generación de recursos disruptivos y provocativos para apoyar e impulsar a las organizaciones profesionales de Contaduría en todo el mundo.

En México, el Instituto Méxicano de Contadores Públicos (IMCP), a través de la Comisión Mixta de Educación (COMMED), impulsa en las diferentes regiones del país los estándares internacionales de educación en contabilidad y la puesta en marcha de acciones para transformar a la profesión contable.

En opinión de Anne- Marie Vitale, chair del Panel Internacional de Educación en Contabilidad, la profesión enfrenta tres posibilidades; continuar haciendo las mismas actividades, continuar haciendo las mismas actividades de manera diferente, ó hacer actividades diferentes.

Para hacer cosas diferentes, la profesión contable debe desarrollar y fortalecer nuevas competencias, como las siguientes: a) visión de negocios, enfocada a cómo incrementar el valor de la empresa, b) curiosidad, pensamiento crítico y flexibilidad, c) visión digital, cómo opera la tecnología, como se estructura la información y gobernanza de los datos; d) Interrogar, analizar y sintetizar los datos; capitalizar el expertise que la profesión tiene en analizar información financiera, para llevarlo a nuevas alturas incorporando información no financiera, y datos no estructurados y e) comunicación, usando redes sociales y dispositivos móviles para agilizar la entrega de conocimiento y la toma de decisiones.

De acuerdo con el ACCA, Asociación de Contadores Certificados Autorizados, con sede en Londres y con impacto global, los cinco roles clave de los profesionales en contaduría en el futuro próximo son los siguientes:

A) Superhéroe de la seguridad, esencial para la sólida administración de las organizaciones sostenibles para el futuro en áreas como auditoría, gestión de riesgos y cumplimiento, para aporta nuevos niveles de confianza e integridad a las operaciones de la organización.

B) Transformador de negocios, es el arquitecto del cambio organizacional, impulsa las estrategias de las organizaciones y apoya empresas sostenibles para el futuro. ya sea como líderes en pequeñas empresas innovadoras de contabilidad o como responsables en PYMEs.

C) Navegador de datos, ven oportunidades extraordinarias en el crecimiento de los datos y utilizan herramientas analíticas emergentes para generar información que brinde resultados rentables y sostenibles y utilizan datos inteligentes para generar análisis prospectivo para respaldar la toma de decisiones.

D) Jugador digital, que defiende la adopción de tecnología y el gobierno de datos dentro de la organización y ve posibilidades notables con las herramientas digitales emergentes para transformar las organizaciones en las que trabaja y finalmente.

E) Pionero de la sostenibilidad, en el corazón de la gestión del desempeño en la organización, con un papel clave en el establecimiento de estructuras que capturan, evalúan e informan sobre las actividades que realmente generan valor y de manera mucho más transparente y significativa para los diferentes grupos de interés.

La profesión contable tiene toda la experiencia y el coraje para reinventarse, hacer cosas diferentes y demostrar que es una profesión dinámica y atractiva para las nuevas generaciones, para las organizaciones y sobre todo dedicada al interés público con un impacto significativo en la economía global. ¡Hola futuro, estamos listos!

La autora es Directora de Departamento Regional Contabilidad y Finanzas, Región Norte, Escuela de Negocios.

Opine usted: gabriela.farias@tec.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.