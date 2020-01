Gabriel Heredia Marcos: Las empresas de outsourcing se regulan y pagan impuestos

Cortesía

Iniciamos el año con noticias relevantes para las empresas, en especial para aquellas que se dedican a la administración de personal y al headhuntig, ahora la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emplazó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a aclarar la aplicación de la retención del seis por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que tienen que hacer, desde el primero de enero de este año, las empresas y personas físicas con actividad empresarial que realizan subcontratación.

Lo que sucedió es que la Miscelánea Fiscal 2020 adicionó la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, con el argumento de establecer la obligación para los contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral u outsourcing, de retención del seis por ciento y enterarlo al SAT, y para el sector resulta importante conocer los resultados de la solicitud realizada por la Prodecon al SAT.

Siguiendo con las noticias relevantes de inicio de año ahora el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, ya que ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Indicó el procurador que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todos aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos y sancionarlo con hasta 20 años de cárcel.

Para las empresas legalmente establecidas como la nuestra es importante este pronunciamiento ya que revela el interés de las autoridades por la eliminación de la ilegalidad de las compañías que prestan el servicio de administración de personal que a predominado por varios años.

Ante estos conceptos es importante recordar que actualmente la mayoría de las compañías recurren a la contratación de trabajadores de forma indirecta, empleando la figura de outsourcing o subcontratación de personal (trabajadores), a quienes, en ocasiones, se les otorgan ciertas prestaciones como Infonavit, IMSS, viáticos, vales de despensa, comedor, entre otros, los cuales son pagadas por el contratante.

Tan es así que el contratante llega a pagar directamente a las instituciones como Infonavit e IMSS las contribuciones causadas por los trabajadores del contratista, y pretender aplicar la deducción con el comprobante emitido por su contratista.

Si bien es cierto que uno de los requisitos que contempla el artículo 29-A del CFF (Código Federal de la Federación) es realizar el desglose de cada concepto por el que se está emitiendo el comprobante, también lo es que en este caso, si la contratista separa las contribuciones mencionadas, el contratante no puede aplicar la deducción por dichos conceptos porque no cuenta con personal propio (trabajadores); por ende, será difícil acreditar que los gastos son estrictamente indispensables para realizar su actividad, porque no cuentan con trabajadores.

En este sentido, les recomiendo a las empresas que todos los conceptos que se van a pagar sean incluidos en la prestación de servicio de personal y pagados directamente al contratista, para que este haga lo propio; y así el contratante asegure la deducción por el total del pago realizado, de lo contrario solamente haría deducible el pago por concepto de prestación de servicios.

En DCH estamos consientes de los cambios que se avecinan, los cuales forman parte de una nueva cultura laboral en México que sin duda apoyará al mejoramiento de la actividad productiva nacional.

El autor es director de operaciones de DCH, empresa dedicada a la administración de personal y headhunting.

Opine usted: gheredia@dchkw.com.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.