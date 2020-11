Gabriel Heredia Marcos: A favor de la regulación más no de la eliminación de la subcontratación

Fuente: Cortesía

El día 12 de noviembre del presente año el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmo una iniciativa con el objeto de regular la Subcontratación, misma que estará en revisión y aprobación por la Cámara de Diputados y posteriormente la de Senadores.

Dicha reforma pretende regular tres figuras jurídicas que son la Subcontratación de personal; Servicios Especializados y Obras Especializadas, así como Agencias de Colocación.

Como antecedente a esta iniciativa de reforma y justo el año pasado por estas fechas, el Senador Gomez Urrutia presentó una iniciativa muy parecida a la que hoy promueve nuestro presidente con el objeto de erradicar el Outsourcing en nuestro país. Dicha iniciativa no busca favorecer a los trabajadores, sino generar más cargas administrativas y económicas a los patrones legales, así como tener un mayor control político sobre la población a través del sindicalismo, como lo explicare en las siguientes líneas.

¿Qué es lo que busca realmente esta iniciativa de ley?. Si la respuesta es proteger a los empleados, asegurar que estén activados con el sueldo real, eliminar evasión fiscal, asegurar el afore de los trabajadores a través de la activación correcta del salario ante las instituciones, generar más empleo bien remunerado, la respuesta es que con esta iniciativa se fomentara todo lo contrario, esto dado a que al eliminar la sub contratación, se generara más carga administrativa para las pymes que no tiene la capacidad económica para contratar un departamento de nóminas, de IMSS, de impuestos que facilite el correcto manejo de la nómina, ante un país que hace difícil el mismo manejo al no tener leyes homologadas y tantas prestaciones que obstaculizan la creación de trabajos formales y flexibles.

No olvidemos que el manejo correcto y legal de un Outsourcing, permite a las empresas dedicarse a su negocio y un experto al manejo de personal, por otro lado fiscalmente permite deducir la nómina al 100% al facturar la prestadora como servicio, situación que de eliminarse solo podrán deducir el patrón conforme la Ley del ISR en su artículo 25 únicamente el 47% del monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate y será del 53% cuando las prestaciones otorgadas a los trabajadores en el año, no disminuyan respecto de las otorgadas en el año anterior.

Esto es un duro golpe para los patrones que no solo tendrán que contratar al personal de forma directa, no podrán obtener financiamientos de nómina de las prestadoras, no tendrán acceso a un trabajo formal temporal que hoy rige a nivel internacional, sino además que no podrán hacer deducible el 100% de su costo nominal con esta iniciativa en caso de ser aprobada en los mismos términos que fue firmada por Ejecutivo Federal.

En cuanto a las estrategias fiscales que aplican diversas empresas tendientes a disminuir los sueldos de cotización y generar con ello una afectación fiscal, no se ha regulado nada en esencia, cuando es hoy la base del problema.

Nuestro Gobierno sabe y conoce que muchos empleados están activados con dos salarios mínimos ante el IMSS y en vez de regular los artículos que permiten esta interpretación y con ello erradicar el problema, mejor pretende eliminar las empresas prestadoras de servicio sin importar si cumplen o no y conservar los artículos que hacen que hoy las empresas evadan costos fiscales,

De ahí que de nada servirá eliminar el Outsourcing cuando mucha gente terminará desempleada al no poder ser contratados por el cliente, sino además los patrones podrán acogerse a la interpretación de los artículos 7, 109 de la Ley de Impuesto sobre la Renta 27 de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley Federal del Trabajo que permite los pagos no integrables a salario por concepto de previsión social, fomento al ahorro y riesgo de indemnización, mismos que debería regular la autoridad y establecer que cualquier pago, por cualquier concepto grava ISR y entonces solo de esta manera generaran la activación correcta del empleado ante las distintas instituciones, de lo contrario seguirá la mala práctica ahora en manos de otros y en perjuicio de los trabajadores.

No dejo de mencionar que esta reforma también pretende tener un control de la población a través del sindicalismo, pues hoy de cada 10 personas 5 se encuentran en la informalidad y de las otras 5 posiblemente 3 se encuentren en Outsourcing.

Como bien es sabido en este País el sindicato es una fuerza política o brazo externo del Gobierno que pretender controlar las poblaciones a través de este, de ahí que es preferible eliminar el Outsourcing para buscar que el personal se incorpore a las filas del Sindicato y tener un control sobre los mismos, pues de toda la reforma no se hace alusión a la figura de pago de sueldos a través del sindicato, cooperativas, que entiendo nuestro Ejecutivo Federal también debe conocer.

De ahí que el negocio del Outsourcing que se pretender eliminar solo busca en mi opinión cambiar de manos pues si realmente el Gobierno se preocupara por el trabajador buscaría cumplir con sus principales obligaciones que son:

Dar seguro de salud digno como lo hacen otros países, en donde el trabajador según tipo de sueldo que tiene registrado decide que la retención y pago de sus cuotas patronales se vayan a los Hospitales privados a los que puede tener acceso, con ello evita la saturación del IMSS y a su vez que el ciudadano pague un seguro de gastos médicos mayores por la deficiencia del sistema de salud que hoy existe en nuestro país y que debe proveer el Gobierno al estar pagando el servicio y no solo servir el IMSS a la clase media como un pagador de incapacidades.

Dar seguridad a los ciudadanos mismos que hoy se encuentran secuestrados en casa y con miedo a salir, sufrir un asalto, secuestro, etc, esto por una deficiencia en el sistema, en donde no se tiene confianza en nuestros cuerpos policiacos y en donde la delincuencia hoy ocupa más terreno en nuestro país.

Educación. Donde Tristemente en México se encuentra en uno de los últimos lugares de listado de 124 países, lo que dificulta el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, educada y productiva, según el Reporte de Capital Humano elaborado por el Foro Económico Mundial.

Vivienda.- Desde su fundación en 1972 el Infonavit fue creado como apoyo para generar vivienda digna en México y económica, hoy dicho instituto tiene todo menos las dos características por las que fue creado, ya que hoy no ofrece vivienda digna a los empleados de escasos recursos y hoy no es la mejor opción para los trabajadores pues se ha convertido en una institución financiera con altos costos para los mismos.

Dicho lo anterior, y con el objetivo de proteger los intereses económicos de nuestro país, primero hay que ponerle especial atención en distinguir entre el outsourcing que cumple con todas las regulaciones y el que no. De ahí la necesidad de un análisis profundo y conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para no afectar la de por sí castigada economía mexicana.

La reforma debe tener el objetivo de incrementar el empleo formal y que no haga que aumente la informalidad que ya es mayoría en el país, debe de combatir realmente la simulación, elusión y evasión fiscal que hacen pagadoras, factureros, algunas cooperativas y sindicatos.

Es necesario crear mejores salarios como en nuestro país vecino y eliminar tanta prestación que solo condena a los patrones (IMSS, INFONAVIT, SAR, ISN, 3 meses de liquidación, 6 días de vacaciones, 25% de prima vacacional, 20 días por año, aportación sindical y un PTU no ligado a la productividad, entre otros), que generara que al final invierta su dinero en países más confiables o de plano no invertir.

Es inconcebible que un patrón pague un 38% adicional al sueldo de impuestos y prestaciones que da a sus empleados y a un empleado le retengan un 22 a 28% por cada sueldo que recibe, lo que hace que el Gobierno cobre por cada sueldo que se paga en este país un 50% y el servicio que se recibe entre el que paga y el que no paga, en este país de la misma calidad. (Malo o pésimo)

El outsourcing existe en todos los países para darle flexibilidad al mercado laboral. Se contratan a través de terceros desde trabajadores de servicio de limpieza hasta personal temporal. Las empresas serias que proveemos estos servicios cumplimos con todas nuestras obligaciones fiscales y laborales, eso debe de quedarle claro a nuestras autoridades.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.