Gabriel Heredia: EU y Canadá vigilarán el rumbo laboral del T-MEC

El nuevo Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México, iniciará este primero de julio y es muy importante conocer su reglamentación, por eso en esta colaboración tocaremos el tema laboral.

Cuatro son los puntos más importantes, el primero que Estados Unidos vigilará el rumbo laboral, segundo que la iniciativa privada de México y nuestro gobierno establecieron un comité para evitar demandas laborales, tercero que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta ya con cinco estrategias para prevenir y garantizar la nueva legislación laboral, y finalmente explicaremos que es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el T-MEC.

Estados Unidos vigilará el rumbo laboral

Estados Unidos dispone de una partida presupuestal de 240 millones de dólares para vigilar y aplicar el capítulo laboral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entrará en vigor este próximo primero de julio. El Congreso estadounidense aprobó proporcionar un mayor financiamiento para monitorear y hacer cumplir el T-MEC, así como también proporcionó importantes recursos de desarrollo de capacidades para apoyar la reforma laboral de México.

Al menos 100 millones de dólares apoyarían proyectos de creación de capacidad en México diseñados para capacitar a los trabajadores a que puedan realizar sus derechos de negociación colectiva y de libertad sindical en el lugar de trabajo.

Desde la perspectiva del gobierno y de la mayoría de los legisladores de Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se basó en el reconocimiento de que el acuerdo original no logró aumentar los salarios y las condiciones de trabajo en México, perjudicando a los trabajadores estadounidenses, especialmente en el sector de fabricación industrial.

La iniciativa privada de México y nuestro gobierno establecieron un comité para evitar demandas laborales

Para cumplir con las nuevas reglamentaciones en materia laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y evitar demandas entre los participantes del acuerdo la iniciativa privada y el gobierno mexicano establecieron un comité para efectuar plenamente convenio comercial.

Para evitar demandas se estableció un comité de trabajo desde hace cerca de dos meses platicando con la secretaria del Trabajo, con el objetivo de llevar una actitud preventiva, ante cualquier situación relacionada con la nueva ley laboral, su aplicación y la posible demanda que pudiéramos tener de cualquier agente económico de EU o Canadá.

El objetivo del comité es tener una información temprana para cuando pudiese empezar a haber algún problema, y comunicarlo a los representantes del sector privado mexicano y a los representantes del gobierno que están en el grupo que se ha establecido entre la Secretaría del Trabajo, de Economía y del CCE.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta ya con cinco estrategias para prevenir y garantizar la nueva legislación laboral

La primera estrategia para cumplir con la reforma laboral es entablar el diálogo con el sindicato con el cual se ha trabajado, con la finalidad de que se legitime el contrato colectivo de trabajo. El segundo punto es asegurarse que el sindicato haya modificado sus estatutos, que introduzca los nuevos derechos y obligaciones: el voto personal libre, directo y secreto. La rendición de cuentas; equidad de género.

La tercera estrategia es asegurarse que sus contratos colectivos no tengan cláusulas de ingreso; esto está prohibido en la ley, condicionar el ingreso al trabajo; y es una violación a la libertad sindical; incluso para no pertenecer a algún sindicato.

La cuarta estrategia es que no debe haber injerencia, de ningún tipo, en la vida interna de los sindicatos; no del director, tampoco de los gerentes. Y la quinta estrategia es no tener miedo a los recuentos -elecciones entre dos sindicatos- ya que los empresarios, al tener miedo que llegue otro sindicato, no sólo se meten a apoyar a éste, sino que hay un andamiaje jurídico presentando amparos, mecanismos que acaban estorbando la posibilidad de que exista una elección.

¿Qué es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRLM) en el T-MEC?

Este nuevo enfoque para la solución de conflictos laborales, involucra la intervención de un panel internacional de solución de conflictos. El RRLM en el T-MEC es la herramienta por la cual se puede tomar una determinación en cuanto a si una locación o planta específica cumple con la legislación laboral mexicana ratificada en el acuerdo (por ejemplo, en el valor de contenido laboral con sueldo mínimo de 16 dólares la hora).

En pocas palabras, el RRLM le da el poder a los Estados Unidos o Canadá de solicitar, con base en una creencia de buena fe, la resolución de una 'Denegación de derechos' que ocurra en una 'Instalación' en México. México también puede presentar tales reclamos a sus pares, pero con un alcance mucho más limitado.

