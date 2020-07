Gabriel Heredia: Despidos, informalidad y disminución en inversiones

Fuente: Cortesía

El gobierno federal, el sector obrero y la iniciativa privada presentaron una propuesta de reforma a las pensiones en México, algunos aplaudieron esta iniciativa, pero otros la critican, aquí te diremos algunos de los puntos negativos de esta propuesta.

De ser aprobada, la iniciativa podría significar grandes beneficios para el trabajador formal, sin embargo, también podría implicar grandes desventajas para el sistema financiero, la inversión en capital humano, la generación de nuevas fuentes de trabajo y acrecentaría un problema que se supone debería combatir: la informalidad.

Recordemos que hay dos regímenes activos en el sistema de pensiones a nivel nacional: La Ley del Seguro Social de 1973 y la reforma a esta ley en 1997. La propuesta de la administración de López Obrador se enfoca en modificar exclusivamente la Ley de 1997, eso significa que, de ser aprobada, los cambios impactarán a las personas que empezaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997.

Dicho lo anterior, una nueva reforma podría afectar la parte fiscal, ya que para lograr los beneficios para el trabajador se aumenta la aportación del empleador. Lo que podría significar que la nómina en este país va a costar entre cuatro y siete por ciento más.

Sobre las aportaciones a las pensiones, la correspondiente al gobierno se transformará en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. En el caso de la cuota que corre a cargo de los empleadores, la iniciativa propone que pase de 5.15 por ciento actual hasta 13.87 por ciento. Se busca que el aumento en la aportación total a las pensiones suba de 6.5 al 15 por ciento. La propuesta enfatiza que no habrá un incremento en la aportación que realizan los trabajadores.

Para varios empresarios que han invertido su capital en México lo anterior los pone a reflexionar de que tan rentable sería quedarse en nuestro país los próximos años, y los obligara a buscar otras alternativas.

En el corto plazo se plantea dos escenarios en los que los empleadores podrían incurrir para poder solventar este aumento, lo que implica un impacto fiscal. Uno de ellos es aumentar el precio de sus bienes y servicios en el mercado lo que se convertirá en un impuesto al consumo indirecto. Además, esto podría producir un efecto de competencia desleal, ya que las empresas que evadan sus obligaciones mediante la contratación informal, podrán mantener sus precios sin ningún problema.

El otro aspecto que representa una desventaja para esta reforma es el laboral porque si te cuesta más un trabajador, disminuyes tu planta laboral, ajustas despidiendo gente, no creas nuevos empleos ni plazas de trabajo, lo que al final provocará un aumento de la informalidad. Los costos son tan altos que se generan esquemas de informalidad como honorarios o subcontratación, que no se denuncian porque de otra forma no habría trabajo.

Algunos opinan que la alternativa es eliminar el impuesto sobre nómina, que el pago a las pensiones sea equitativo, por iguales, y aumentar el impuesto al consumo. Lo que, si es cierto, es que el tabulador de salarios se modificara porque de algún lado tiene que salir el dinero para pagar la contribución.

En general, lo que se debe plantear mediante un esfuerzo conjunto y complementario de todas las partes, gobierno, empresarios y trabajadores, es una responsabilidad compartida, que las reglas del juego estén muy claras, que exista una vigilancia cercana de que se esté cumpliendo con lo que propone la reforma, pero de una manera igualitaria, no solo dejarles la carga a los empleadores, el trabajador tiene que poner de su parte y no se diga el gobierno.

Recordemos, esta iniciativa generará presiones fiscales a las arcas públicas al aumentar la base de quienes podrían recibir una pensión mínima asegurada; los empresarios al ver incrementado sus costos laborales buscan otras alternativas de inversión fuera del país y al final se impulsaría la informalidad.

El plan, de aprobarse en el Congreso, sería positivo para las administradoras de fondos para el retiro Afores porque reafirma la continuidad de la industria al eliminar la amenaza de su nacionalización, que algunos propusieron en el Congreso. Sin embargo, reitero, que la reforma amplía la base de quién es elegible para acceder a una pensión mínima garantizada, lo que equivale a un riesgo de generar presiones fiscales adicionales en las cuentas del gobierno.

El sistema vigente, que al cierre de junio administraba 4.3 billones de pesos (193 mil 200 millones de dólares), es criticado por la baja pensión que otorga a los empleados al momento de su retiro, mientras expertos advierten sobre el peso que tiene para las finanzas públicas el creciente aporte del estado a las jubilaciones.

El autor es director de operaciones de DCH, empresa dedicada a la administración de personal y headhunting.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.