Frena CFE crecimiento de energía solar en Nuevo León

Las ventas de energía solar en Nuevo León están siendo frenadas y no crecen como deberían hacerlo como sucede en otros estados, esto en una buena parte por obstáculos generados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo Alfredo Beltrán, director de la empresa GreenLux.

“En Nuevo León en los primeros seis meses del año hubo un incremento de sólo mil 600 contratos nuevos, pasando de 11 mil a 12 mil 600, esto es de 91 MegaWatts (MW) instalados a 105 MW, es decir ha crecido 14 MW. Pero el desempeño no es el mismo que en otros estados, y aquí el problema es en los trámites en la CFE estatal”, detalló Beltrán.

Ejemplificó que en el mismo periodo Jalisco repuntó de 88 a 126 MW, con un crecimiento de seis mil contratos nuevos, al pasar de 17 mil a 23 mil.

En Jalisco aumentaron 38 MW debido a que han tenido pocos problemas para instalar medidores bidireccionales, o de documentación para hacer los contratos deinterconexión como sucede aquí en Nuevo León, aquí tenemos todo el año batallando con los contratos, explicó Beltrán.

“En tema de gestiones, todas las sucursales tienen diferentes procesos, diferentes horarios, y algunas reciben papelería y no firman de recibido, otras no reciben papelería los viernes, otros hasta medio día, algunas pierden el expediente, nos dicen que responden en algunos días y no lo hacen.

“Hemos ingresado contratos tres o cuatro veces, lo cual cuesta tiempo y dinero, el cliente se desespera y nos piden quitar los paneles, esto complica mucho y desmotiva a los vendedores y a los mismos clientes”, detalló.

Dijo que en la parte comercial el freno en las ventas se debe más a la incertidumbre económica.

“Había muchos proyectos el año pasado para implementar en los primeros meses y la gran mayoría fueron pospuestos. En el sector industrial últimamente se están reactivando los proyectos a partir de agosto”, comentó.

Beltrán señaló que en el sector industrial hubo muy poca demanda a inicio del año, y en este mes se empezaron a concretar algunos proyectos.

“Del 100 por ciento de los contratos proyectados que se tenían, se han empezado a trabajar un 30 por ciento y del resto, un 40 por ciento ya están siendo analizados nuevamente. A la fecha, llevamos un crecimiento de 1.5 veces respecto al año pasado, proyectamos por lo menos cerrar en 2.4 veces, es decir 140 por ciento contra el año pasado”, explicó.

De sus ventas totales, refirió que un 50 por ciento proviene del sector residencial, 30 por ciento del comercial y 20 por ciento del industrial, aunque en número de contratos un 70 por ciento son de vivienda, 20 por ciento comercial y 10 por ciento industrial.

El directivo estimó que la empresa espera mantener un crecimiento del 150 por ciento anual en los próximos cinco años.

Destacó que el sector se ha visto impulsado por las mejoras en tecnología, abaratamiento en los precios, aumento en las tarifas y la eficiencia en generación que ha sido exponencial.