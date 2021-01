Francisco J. Orozco: Si estás leyendo esto, eres Digital

Fuente: cortesía

Amigas y amigos lectores, arrancamos un 2021 con mucha esperanza y con muchas cosas por hacer con lo que aprendimos en el 2020. Aunque no quiero hablar de manera directa sobre el COVID en este espacio, no podemos negar lo mucho que nos enseñó y nos seguirá enseñando en este nuevo año. Para muestra una sola palabra: Digitalización.

Todos conocemos alguna anécdota durante la pandemia de negocios que evolucionaron al e-commerce, familiares que aprendieron a utilizar ciertas apps para “hacer el súper, amigos que entendieron ciertas problemáticas y montaron alguna empresa digital y otros casos más que tienen que ver con lo tecnológico, con lo digital. Dimos pasos agigantados para adoptar a nuestra vida algo que para las nuevas generaciones es normal y natural y para otras no tanto. Entendimos que fue la oportunidad de tomar ese tren ahora o nunca porque el próximo viaje no sabemos qué tan caro será, lo digo financieramente hablando y también de forma cultural. Sí, esto último ha sido lo más difícil de transformar ya que existe un “fixed mindset” con el que nos hemos aferrado a dar miles de excusas para decir cosas como “eso de la tecnología no se me da”. Ahora bien y con toda honestidad, la gran realidad es que hay que trabajar en el desarrollo de soluciones para eliminar esas barreras, donde el enemigo número uno es el analfabetismo digital.

De acuerdo con la UNESCO, la definición de analfabetismo digital es “el desconocimiento de los avances tecnológicos o nuevas tecnologías, debido a que los individuos no tienen cómo interactuar con este tipo de herramientas y obtener mayores estudios de las mismas, lo cual se traduce al no manejo de un ordenador, del software, internet, y demás herramientas informáticas, factor que influye en el ámbito profesional, personal y social de cada persona.”

¿Entonces es un tema de recursos, de infraestructura o de querer? Hay que aceptarlo, la situación de pobreza y el analfabetismo “simple” representan grandes obstáculos para fomentar y desarrollar la digitalización. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) menciona que de los 93.31 millones de personas mayores de 15 años el 3.8% son analfabetas y que 8.9 millones de personas mayores de 15 años no han concluido los estudios de educación primaria. Si bien estos números han ido disminuyendo, ¿hacia dónde vamos?, ¿cantidad es calidad? Resolver el problema del analfabetismo digital necesita cambios de fondo y de estructura en la estrategia educativa del país, no solo de atiborrar computadoras en las aulas o dar conexión a internet a todos, es enseñar el cómo y para qué de su uso.

Con las empresas, como ya hemos comentando aquí también, se aceleró esta digitalización. Cisco junto con la consultora IDC realizaron un estudio para medir el desarrollo digital de las PyMEs este 2020 en 8 países (EEUU, Canadá, Brasil, Chile, Reino Unido, Alemania y Francia). El estudio arrojó las diferentes etapas muy interesantes de la madurez que tienen estas empresas respecto a ser digitales: digital indiferente en la que no existen esfuerzos digitales por el gobierno de la compañía, observador digital como los que tienen esfuerzos digitales en progreso pero táctico empezando a crear un plan digital, las de desafío digital con una estrategia digital a corto plazo con una ruta tecnológica, y las nativas digitales en las que existe la naturaleza de innovar digitalmente y hay una automatización total de los procesos.

Los esfuerzos ahí van y lo que nos corresponde hacer es generar hábitos digitales, animarnos a abrazar al cambio tecnológico. Por qué no iniciar con dejar de utilizar el efectivo para dar paso al uso frecuente de los medios de pago digital, consolidar a CoDi como una herramienta de pago o el uso de terminales punto de venta. El caso es que entre más se use, más serán los oferentes de los servicios y productos y habrá un duelo justo en el costo de implementación.

Me despido aplaudiendo la gran campaña en medios que trae cierto banco, donde pone de manifiesto la resistencia al uso de lo digital cuando en realidad ya somos usuarios de muchas productos y servicios así. Por eso les digo, si estás leyendo esto, ya eres digital.

