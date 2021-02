Francisco J. Orozco: Quiero emprender en la educación

Fuente: Cortesía

Amiga y amigo lector, usted se preguntará cuál es la intención de hacer “click bait” con el título de este artículo y el objetivo es uno solo: hablar sobre uno de los sectores que más ha tenido que evolucionar de la noche a la mañana por la pandemia, el de la Educación.

Recordemos que los modelos educativos en los últimos años han sido muy cuestionados por el cambio que han tenido las últimas generaciones. Con la pandemia quedó de manifiesto que las escuelas no solo se deben generar la fórmula de Curso = Alumno + Profesor, sino que hay muchas cosas alrededor que generan y ayudan al impacto en los objetivos de aprendizaje

Innovación y tecnología son dos palabras que acompañan actualmente a los diferentes niveles educativos al utilizar nuevos recursos y herramientas a que se genere un cambio significativo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Como dicen por ahí, si se quieren resultados diferentes hay que poner en práctica cosas diferentes. Es aquí donde hay una gran área de oportunidad y/o mercado por emprender y que tiene este propósito mayor del que se habla tanto en el capitalismo consciente, el de productos y servicios que acompañen a la transformación de la educación.

Para muchas escuelas, términos como Zoom, Kahoot o Wacom eran desconocidos antes de la pandemia y ahora son del uso diario en la implementación de sus clases. Además, el uso de gadgets tecnológicos también fue en aumento. Webcams, micrófonos, tabletas, así como también el uso de plataformas de aprendizaje con los famosos MOOCs (Massive Open Online Courses) cobraron mucha más relevancia. Incluso plataformas que de cierta manera no tienen un valor “oficial” pero sí en el desarrollo de competencias o nuevos conocimientos como lo pudiera ser un Crehana, Domestika o Udemy se incrementaron de manera exponencial. Se generó un mercado y toda una nueva industria alrededor de la Educación, aunque bien ha existido desde siempre, a través de las editoriales, los productos de papelería escolar o de material didáctico, creo que el impacto que tienen las herramientas será mucho más profundo por los nuevos modelos educativos que se generarán a raíz de la pandemia.

Para muestra un botón, o mejor dicho un Index, que ejemplifica la importancia y el potencial crecimiento del ecosistema de productos y servicios en la educación, el Global Education Thematic Index. Este index está diseñado para seguir el desempeño de las compañías que se encuentran en el mercado bursátil y que proveen justamente productos y servicios al sector de la educación. Podemos invertir en el a través de ETF EDUT (Global X Education) que arrancó el 17 de julio del 2020 con un precio de $15.03 dólares y ha generado un rendimiento al día de hoy del 40.50 por ciento. ¡Nada mál ¿eh?! (ojalá que empiece a moverse más en México a través del SIC).

Sin embargo, no todo puede ser miel sobre hojuelas. No toda esta innovación puede llegar a todas las instituciones educativas por cuestiones socioeconómicas. En México existen alrededor de 1,506,000 profesores, de los cuales el 80 por ciento menciona que no tiene las herramientas suficientes para el desarrollo profesional según CONNOVO. Aquí es donde hay otro gran reto por tomar y una oportunidad para los emprendedores sociales, ¿cómo podemos generar productos y servicios que puedan llegar a escuelas y que ayuden a la transformación de la educación?.

Se pueden generar muchas herramientas que apoyen tanto a los profesores y alumnos, dependerá del nivel escolar, tipo de disciplina y situación financiera de las escuelas. Se podría innovar en productos relacionados a gestionar el tiempo tanto de alumnos como de profesores, evaluar el desempeño, al trabajo colaborativo, didáctica de la clase.

Ahora bien, hay que reconocer que la evolución de la educación va más allá del uso de herramientas y que debería ser una transformación más de fondo, literalmente hablando ¿estamos haciendo la tarea? Aquí es donde me gustaría citar a Ken Robinson, autor de uno de los libros que más me ha marcado en mi vida como profesor. Para Robinson, la educación es capacitar a los alumnos para que comprendan el mundo que les rodea, se realicen y puedan convertirse en ciudadanos activos y compasivos. Si te interesa emprender en este sector, ¿qué puedes hacer al respecto?.

El autor es el Director del Departamento de Contabilidad y Finanzas, Región Norte, de la Escuela de Negocios.

