Francisco J. Orozco: Mario Bros y sus amigos le han sacado provecho a la cuarentena

Fuente: Cortesía

Esta larga cuarentena nos ha dado la oportunidad de hacer diferentes actividades dentro de casa: algunos abrieron aquel libro que todavía tenía su envoltura, algunos de iniciar alguna rutina de ejercicio, otros encontrar algún nuevo pasatiempo como la pintura o armar rompecabezas. Yo desempolvé aquella consola de videojuegos que había comprado hace unos años y por fin me di el tiempo de aprovecharla y disfrutar un buen juego. Así como yo, he escuchado a muchos amigos que nos encontramos en esa edad media de la “chavorruquez”, o de alumnos que pasan el tiempo en este universo. Si bien sabía que la industria de los videojuegos en los últimos años ha crecido, no había medido su impacto y alcance hasta empezar adentrarme en este mundo gracias al Covid-19 y sin duda es una de las industrias ganadoras dentro de la cuarentena.

Ya hemos leído en este espacio que las empresas que ofrecen servicio de video comunicación como lo es Zoom ha generado rendimientos en lo que va del año hasta 39 por ciento, o Microsoft con toda su gama de productos lleva acumulado en lo que va del año un 16 por ciento donde justamente tiene esa mezcla de productos de comunicación como Microsoft Teams y la plataforma de videojuegos Xbox. Sin duda este tipo de empresas han sido ese oxígeno puro para los inversionistas, quienes se refugiaron en Tech, vieron esa oportunidad y movieron su dinero vislumbrando lo que pasaría entorno al mundo laboral y educativo.

Ahora toca el turno de platicar sobre la industria del gaming o de los videojuegos y un poco de sus números. Nada más para que se den una idea, los ingresos que generó el gaming en México pasó de 2017 de 24 mil millones de pesos a 2019 a 32 mil millones de pesos. Nuestro país en Latinoamérica es número uno en ganancias en esta industria versus países como Brasil y Argentina, y somos el número 12 a nivel mundial según The Competitive Intelligence Unit. ¿Qué productos o servicios comprenden los ingresos del gaming? Hablamos de las propias consolas, los videojuegos, accesorios y las compras “in app”, donde cuatro de cada 10 pesos es por la venta de las consolas físicas y el ocho por ciento ya le pertenece a los dispositivos móviles. Y por aquí viene un dato importante que nos ayudará a enlazar el por qué ahorita en esta cuarentena, el gaming ha sido todo un hit: el 70 por ciento de los jugadores de consola fija o tradicional se conectan a internet. Aclaro, esto es solo en México.

Por ejemplo, Nintendo ha generado de rendimiento en sus acciones de un 11.55 por ciento en lo que va del año. Para entender esto era necesario leer el comportamiento de los “Gamers”: Más tiempo en su casa, promociones y eventos por parte de las compañías y, por qué no decirlo, más tiempo libre. Los aficionados a los videojuegos durante la contingencia a nivel mundial han desembolsado de febrero 883 millones de dólares a marzo mil 500 millones de dólares en los principales juegos de consolas. Un servidor fue víctima en este sentido de compras digitales a través de Nintendo Switch por ejemplo, donde cierto juego te pone a bailar y cumples dos objetivos, el pasar un buen rato y hacer ejercicio. Incluso el guardarse en casa, revivió a uno que otro juego que estaba en estado zombie. ¿Recuerdan Pokemon Go?, ¿Aquel juego en el que tenías que salir de tu casa, caminar las calles, en esta innovación de realidad aumentada que obtuvo más de 20 millones de usuarios activos? Pues tuvo un aumento del 18 por ciento en ventas en marzo al modificar un poco su modo de juego para que no tuvieras que salir de casa.

Muchos hábitos cambiarán en la famosa “nueva realidad” y otros nuevos generados durante la cuarentena se quedarán o se afianzaron en los consumidores. Ante esta situación tendremos que leer muy bien modelos de negocios que mutaron, que evolucionaron y que revivieron. El Gaming tuvo el Covid-19 un ingrediente importante para ayudar a una de por sí y siempre creciente industria, porque une dos elementos valiosos como lo es la tecnología y el entretenimiento, una siempre en constante cambio, y la otra, siempre necesaria para el individuo. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.

El autor es el Director del Departamento de Contabilidad y Finanzas, Región Norte, de la Escuela de Negocios.

Opine usted: jorozcob@tec.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.