Francisco J. Orozco: La tecnología, ¿la vacuna contra Covid para la empresas?

“La teoría darwiniana cobra relevancia en todas las industrias. Evolucionas o corres el gran riesgo de desaparecer. La tecnología es una herramienta que está acompañando esta nueva era”. Esto lo escuchaba el otro día en un webinar sobre transformación digital donde varios emprendedores compartían sus experiencias y sus aprendizajes de los últimos meses. El común denominador: cómo la tecnología les ha permitido continuar con sus operaciones y evolucionar.

No podemos tapar el sol con un dedo, los pronósticos no son para nada alentadores. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mencionan que en lo que va de la pandemia más de 10 mil empresas y negocios han desaparecido, y creo que este número se está quedando corto. La causa es obvia y todo el mundo la conoce, pero ¿la tecnología pudo ser un tanque de oxígeno para que sobrevivieran a esta contingencia? Sí y también depende de la elección del negocio. A raíz de todo lo que estamos viviendo, la transformación digital en las empresas se aceleró, sin embargo, a veces se nos olvida que estos procesos digitales son el medio y no el fin, y no hay que perder este foco. Lo más importante es la sustancia de la compañía, el modelo de negocio, la visión que se tiene. La tecnología es un facilitador para que se cumpla todo esto.

Hemos visto y aprendido cómo la industria restaurantera ha podido salir adelante gracias a plataformas como Uber Eats, Sin Delantal o Rappi. Al igual, diferentes negocios se han subido al ecommerce gracias a Mercado Libre, Amazon, Shopify como parte de su estrategia digital. Según la consultora IDC, el ecommerce en México crecerá un 60 por ciento este año gracias al Covid. La necesidad ha hecho que migren a este canal de venta, puesto que de manera presencial la recuperación ha sido lenta. Aunque no todos han podido migrar hacia allá: en México solo el 10 por ciento de las pymes tienen presencia digital y las ventas por internet son menos del dos por ciento de todas las transacciones del sector retail.

No podemos dejar de platicar de comercio digital sin hablar de la famosa inclusión financiera, tema que ya hemos abordado en este espacio. Debemos entender que la inclusión financiera no solo debe ser medida por la cantidad de cuentas bancarias que existen o por la cantidad de plásticos que dan las instituciones financieras, aquí lo que hay que ver es si realmente son utilizadas para realizar transacciones más ágiles, seguras y controladas, que apoyen justamente a que los procesos de ventas tengan estas mismas características. Escuchaba de un buen colega profesor y empresario, que precisamente el uso del efectivo no apoya a la transformación digital y por consecuencia al comercio electrónico ya que limita a muchas operaciones por la propia naturaleza del dinero físico. De nada sirve tener una tarjeta de débito si lo primero que se hace es retirar efectivo de un cajero. Así se crea el ciclo ineficiente de este medio de pago por los costos que traen consigo (riesgo al fraude, el no poder darles seguimiento a las operaciones, entorpecimiento de las transacciones, entre otros).

Regresando a lo planteado, el reto es cómo digitalizar los procesos para olvidarnos poco a poco de industrias o modelos de negocios donde su mercado tiene una dependencia total a lo presencial. Esta “economía de contacto” de las que habla Leticia Gasca en su libro “Todo Cambia”, irán desapareciendo. Es difícil que las herramientas digitales puedan ayudarlos a seguir adelante, por eso en la planeación estratégica es importante considerar este punto. Así como las personas, las empresas deben ser capaces de ir desarrollando habilidades digitales. Es parte de esta evolución, aunque también se necesita diversificar el riesgo y tener diferentes canales.

La tecnología ha sido el tratamiento para el Covid que sufrieron las empresas, pero hay muchos factores que influyen en su no aplicación: la participación de las personas mayores, miedo al cambio o la baja escolaridad (que es una de las causas que originan al analfabetismo digital). También, existen otras barreras como lo es la confianza/seguridad cibernética y la falta de infraestructura para poder utilizar estos recursos. Una tarea pendiente que habrá que ir resolviendo.

